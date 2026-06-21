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Ministri vyzvali na rýchly pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom
Saudská Arábia sa po niekoľkých týždňoch vojny na Blízkom východe pripojila k sprostredkovateľovi Pakistanu, Turecku a Egyptu s cieľom napomôcť rokovaniam.
Autor TASR
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Káhira 21. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí Pakistanu, Turecka, Saudskej Arábie a Egypta v nedeľu po rokovaní v Káhire vyzvali na rýchly pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom, ktoré sa popoludní začali vo švajčiarskom Bürgenstocku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Ishák Dár, Hakan Fidan, Fajsal bin Farhán a Badr Abdalátí v spoločnom vyhlásení vyzvali na „rýchle a úspešné uzavretie“ rokovaní zameraných na nevyriešené otázky a dosiahnutie záverov, ktoré budú „trvalé, overiteľné a vzájomne prijateľné“, pričom zohľadnia regionálne obavy, najmä bezpečnosť a stabilitu štátov Perzského zálivu.
Saudská Arábia, ktorá bola počas konfliktu terčom iránskych útokov, sa po niekoľkých týždňoch vojny na Blízkom východe pripojila k sprostredkovateľovi Pakistanu, Turecku a Egyptu s cieľom napomôcť rokovaniam, pripomína AFP.
Rokovania vo Švajčiarsku sú prvými rozhovormi odvtedy, čo Spojené štáty a Irán minulý týždeň podpísali memorandum o porozumení, ktoré ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Očakáva sa začiatok 60 dní trvajúceho rokovacieho obdobia zameraného na vyriešenie dlhotrvajúcich sporov vrátane iránskeho jadrového programu a sankcií.
Ishák Dár, Hakan Fidan, Fajsal bin Farhán a Badr Abdalátí v spoločnom vyhlásení vyzvali na „rýchle a úspešné uzavretie“ rokovaní zameraných na nevyriešené otázky a dosiahnutie záverov, ktoré budú „trvalé, overiteľné a vzájomne prijateľné“, pričom zohľadnia regionálne obavy, najmä bezpečnosť a stabilitu štátov Perzského zálivu.
Saudská Arábia, ktorá bola počas konfliktu terčom iránskych útokov, sa po niekoľkých týždňoch vojny na Blízkom východe pripojila k sprostredkovateľovi Pakistanu, Turecku a Egyptu s cieľom napomôcť rokovaniam, pripomína AFP.
Rokovania vo Švajčiarsku sú prvými rozhovormi odvtedy, čo Spojené štáty a Irán minulý týždeň podpísali memorandum o porozumení, ktoré ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Očakáva sa začiatok 60 dní trvajúceho rokovacieho obdobia zameraného na vyriešenie dlhotrvajúcich sporov vrátane iránskeho jadrového programu a sankcií.