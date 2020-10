Ministri Izraela a SAE sa stretli pri berlínskom pamätníku holokaustu

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 6. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Izraela a Spojených arabských emirátov (SAE) navštívili v utorok v Berlíne počas svojho historicky prvého stretnutia pamätník venovaný obetiam holokaustu. Informovala agentúra AFP.Izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi a jeho rezortný kolega zo SAE Abdalláh ibn Zajd Nahaján sa zvítali tak, že si namiesto podania rúk ťukli lakťami, čo je pozdrav, ktorý zodpovedá bezpečnostným opatreniam slúžiacim na predchádzanie šírenia nového koronavírusu. Stretli sa vôbec prvýkrát od vtedy, ako v polovici septembra podpísali ich dlhé roky znepriatelené krajiny vo Washingtone dohodu o normalizácii vzťahov, ktorú sprostredkovali USA.Ministri sa spoločne so svojím hostiteľom, nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom, prešli popri berlínskom Pomníku zavraždeným Židom Európy. Ten pozostáva z vyše 2700 betónových kvádrov a rozprestiera sa na ploche predstavujúcej zhruba tri futbalové ihriská; je spomienkou na šesť miliónov židov zavraždených nacistickým režimom Adolfa Hitlera.Skutočnosť, že minister SAE navštívil tento pamätník, je podľa AFP vysoko symbolickým krokom, značiacim zmenu postojov arabského sveta voči Izraelu i židom. Politické konflikty arabských krajín s Izraelom totiž viedli aj k napätiu medzi islamom a judaizmom, pričom v arabských krajinách je popieranie holokaustu pomerne rozšírené, dodáva AFP.Maas označil, za "", že si ministri Izraela a SAE vybrali práve berlínsky pomník za miesto svojho historicky prvého stretnutia. "" povedal.Historické dohody Izraela so SAE i s Bahrajnom sprostredkovali Spojené štáty, ktoré ich dosiahnutie aj oznámili (so SAE 13. augusta a s Bahrajnom 11. septembra). Izrael podpísal 15. septembra v Bielom dome vo Washingtone dohody o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov s oboma krajinami.SAE a Bahrajn nadviazali oficiálne vzťahy s Izraelom ako vôbec prvé krajiny Perzského zálivu a v celkovom poradí ako tretí a štvrtý arabský štát — po Egypte a Jordánsku.Maas nazval dohodu SAE s Izraelom "" a tiež "". "" dodal v tejto súvislosti a zdôraznil, že EÚ je v tomto smere pripravená obom stranám pomôcť.