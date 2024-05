Ministri z pobaltských krajín a Islandu smerujú do Tbilisi

Vilnius 14. mája (TASR) - Ministri z pobaltských krajín a Islandu sa v stredu v Tbilisi stretnú s predstaviteľmi gruzínskej vlády a chcú vyzvať na zrušenie plánov zaviesť zákon o "zahraničnom vplyve". Ako vyhlásil litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis, zákon nie je v súlade so snahami Gruzínska vstúpiť do EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V Gruzínsku sa už niekoľko týždňov konajú protesty proti návrhu zákona o "zahraničnom vplyve", ktorý odsúdila EÚ aj Spojené štáty.



Gruzínsky parlament ho v utorok schválil v poslednom treťom čítaní. Zákon teraz poputuje k prezidentke Salome Zurabišviliovej, ktorá už avizovala, že ho bude vetovať. Vládnuca strana Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.



"Dnes cestujeme do Gruzínska s ministrami zahraničia z Islandu, Estónska a Lotyšska, aby sme gruzínskym politikom tlmočili svoje obavy a stretli sa so zástupcami občianskej spoločnosti," skonštatoval Landsbergis a dodal, že cieľom návštevy ministrov je požiadať gruzínsku vládu, aby zákon stiahla a opätovne potvrdila svoj záväzok voči európskej integrácii.



Ministri plánujú aj stretnutie s prezidentkou Zurabišviliovou a pravdepodobne sa pridajú aj k tisícom ľudí, ktorí proti zákonu protestujú na uliciach, dodal Landsbergis.



Lotyšsko, Litva a Estónsko kedysi patrili k Sovietskemu zväzu a dnes sú členskými krajinami NATO a EÚ. Podporujú snahy Gruzínska vstúpiť do oboch spoločenstiev, ale vyjadrujú obavy o prozápadné smerovanie tejto kaukazskej krajiny. Opozícia obviňuje vládnu stranu Gruzínsky sen z oslabovania demokracie v krajine.



Na základe navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.



V reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa začali už začiatkom apríla masové protivládne protesty. Tie viedli k zadržaniu niekoľkých demonštrantov.