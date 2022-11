Ministri zahraničia EÚ diskutujú o vzťahoch s Ruskom a pomoci Ukrajine

Brusel 14. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ v Bruseli diskutujú o dlhodobých vzťahoch s Moskvou a o ďalšej pomoci Ukrajine v súvislosti s ruskou agresiou. Na programe pondelkového zasadnutia ministrov je aj západný Balkán a možné nové sankcie voči Iránu, informuje spravodajca TASR.



Týždenník Politico upozornil, že ak sa EÚ riadi piatimi "hlavnými zásadami" vo vzťahu k Rusku, ktoré stanovila predošlá šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci má oficiálne otvoriť diskusie o tom, ako tieto zásady prekonať.



Ministri zahraničných vecí EÚ budú hovoriť aj o výcviku ukrajinských vojakov. Asistenčná misia EÚ Ukrajina (EUMAM) by mala zabezpečovať výcvik až do veľkosti brigády, no počíta sa aj s výcvikom špeciálnych jednotiek.



Pred začatím oficiálnych rokovaní sa diplomati EÚ stretli s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou. Tá už dlhšie žiada EÚ, aby prijala "dvojitú stratégiu", ktorá podporí Bielorusov v boji za demokraci a na strane druhej bude kritická voči režimu Alexandra Lukašenka.



Nové návrhy o vzťahoch EÚ s Ruskom má predložiť šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Časť členských krajín tlačí na sprísnenie postoja voči Moskve a na prípravu v poradí už deviateho balíka sankcií. Jeho súčasťou má byť zákaz obchodovania s diamantmi z Ruska, sprísnenie obchodovania v oblasti kryptomien či väčší tlak na ruské dezinformačné kanály.



Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer sa vyslovil za jednotu EÚ pri ďalšej podpore Ukrajine, ktorú očakáva krutá zima po cielených ruských útokoch na jej kritickú infraštruktúru. Káčer je tiež v rámci agendy EÚ týkajúcej sa západného Balkánu znepokojený vývojom situácie medzi Kosovom a Srbskom, aj najnovšími udalosťami v Čiernej Hore.



Očakávajú sa tiež nové sankcie proti približne 30 iránskym predstaviteľom za porušovanie ľudských práv v súvislosti s krvavým potlačením protestov, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Kurdky Mahse Amíníovej.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)