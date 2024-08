Ministri zahraničia G7 vyzvali na deeskaláciu na Blízkom východe

Miláno 4. augusta (TASR) — Šéfovia diplomacií siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) vyzvali všetky strany zapojené do súčasného konfliktu na Blízkom východe, aby sa vyhli krokom, ktoré by mohli viesť k jeho eskalácii. Uvádza sa to vo vyhlásení vydanom po skončení videokonferencie, ktorú v nedeľu zvolal taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani ako predstaviteľ predsedníckej krajiny G7, informovali agentúry DPA a Reuters.



"Vyzývame dotknuté strany, aby upustili od akejkoľvek iniciatívy, ktorá by mohla brániť dialógu a podporiť novú eskaláciu," píše sa vo vyhlásení.



Počas videokonferencie vyjadrili ministri „silné znepokojenie z nedávnych udalostí, ktoré by mohli viesť k regionálnemu rozšíreniu krízy, počnúc Libanonom“.



Vyhlásenie tiež vyzýva na uzavretie dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustenie izraelských rukojemníkov, ako aj opätovné potvrdenie záväzku krajín G7 zintenzívniť humanitárnu pomoc obyvateľom tejto palestínskej enklávy.



Napätie na Blízkom východe, vyvolané takmer desať mesiacov trvajúcou vojnou v Pásme Gazy, sa v posledných dňoch vystupňovalo po stredajšom atentáte na Ismaíla Haníju, politického vodcu militantnej palestínskej skupiny Hamas, v Teheráne, ako aj následnom zabití najvyššieho vojenského veliteľa libanonskej ozbrojenej skupiny Hizballáh Fuáda Šukra v Bejrúte.