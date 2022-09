Ministri zahraničia krajín EÚ sa mimoriadne zídu v reakcii na Putina

New York 21. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie sa v stredu mimoriadne zídu v New Yorku, aby prerokovali situáciu po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil vo svojej krajine čiastočnú mobilizáciu a nasadenie vojenských záloh na Ukrajine. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na diplomatické zdroje.Ministri zahraničných vecí krajín EÚ sa nachádzajú v New Yorku na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN.Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch oblastiach na Ukrajine o ich pričlenení sa k Rusku. Minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov. Putin taktiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiťReferendá o pričlenení sa k Rusku, v termíne od 23. do 27. septembra, ohlásili v utorok predstavitelia proruských separatistických republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Moskvou dosadení činitelia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Kremeľ tieto snahy separatistov podporuje.