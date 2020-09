Ministri krajín G7 žiadajú Rusko o vyšetrenie útoku na Navaľného

Washington 9. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín G7 v utorok požiadali Rusko, aby rýchlo našlo a stíhalo vinníkov zodpovedných za otrávenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP.



"My, ministri zahraničných vecí skupiny G7, vyzývame Rusko, aby urýchlene a v plnej miere zabezpečilo transparentnosť v otázke vyvodenia zodpovednosti za tento útok a vzhľadom na ruské záväzky podľa dohovoru o zákaze chemických zbraní postavilo páchateľov pred súd," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Ministri tiež uviedli, že budú aj naďalej pozorne sledovať, ako Rusko reaguje na medzinárodné výzvy požadujúce vysvetlenie Navaľného otravy.



Dlhoročného kritika Kremľa Navaľného previezli do hlavného mesta Nemecka letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.



Členmi skupiny priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) sú v súčasnosti Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Spojené štáty. Rusko bolo z pôvodnej G8 vylúčené v reakcii na anexiu Krymského polostrova v roku 2014, pripomína AFP.