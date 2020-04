Ministri zahraničia normandskej štvorky budú diskutovať o Ukrajine

Moskva/Berlín 29. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí tzv. normandskej štvorky (Ukrajina, Rusko, Francúzsko, Nemecko) budú vo štvrtok počas videokonferencie diskutovať o spôsoboch implementácie rozhodnutí z parížskeho summitu. Potvrdil to v stredu hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Rainer Breul.



Ako informovala agentúra TASS, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová potvrdila, že minister Sergej Lavrov sa zúčastní na videokonferencii.



"Plánuje sa diskusia o implementácii minského balíka opatrení a o rozhodnutiach z parížskeho summitu, ktorý sa konal v decembri 2019," uviedla Zacharovová.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba už v utorok avizoval, že videokonferencia sa uskutoční 30. apríla.



Po trojročnej prestávke sa 9. decembra 2019 v Paríži konal summit normandskej štvorky s cieľom urovnať konflikt v Donbase. Zišli sa na ňom hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny — Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ktorý sa po volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.



Ako zhrnula agentúra UNIAN, účastníci summitu normandskej štvorky v Paríži sa prihlásili k plnej implementácii mierových dohôd podpísaných v Minsku a dohodli sa na odsune jednotiek a vojenskej techniky znepriatelených strán v troch ďalších sektoroch na styčnej línii, implementácii aktualizovaného plánu odmínovania na území Donbasu, zapracovaní tzv. Steinmeierovho plánu do ukrajinského zákonodarstva, výmene zadržiavaných osôb spôsobom "všetkých za všetkých", a to do konca roku 2019, ako aj na predĺžení platnosti osobitného štatútu pre jednotlivé entity v Donbase.



Predošlý summit normandskej štvorky na úrovni lídrov sa uskutočnil 19. októbra 2016 v Berlíne. Jeho účastníci potvrdili, že v konflikte v Donbase odvtedy nenastal žiadnemu prelom.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.



Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.