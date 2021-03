Ministri EÚ hovorili o migrácii a návratovej politike

Na archívnej snímke z 22. februára 2021 šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. Foto: TASR/AP

Brusel 15. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí a vnútra členských krajín EÚ v pondelok prostredníctvom neformálnej videokonferencie diskutovali o vonkajšom rozmere migračnej politiky Únie v kontexte nového paktu o migrácii a azyle.Portugalské predsedníctvo v Rade EÚ informovalo, že podujatiu z Bruselu predsedali portugalský minister vnútra Eduardo Cabrita a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.Ministri sa počas diskusií zamerali na spôsoby, ako presvedčiť krajiny severnej Afriky, aby prijali späť nelegálnych migrantov, ktorým bol odopretý vstup do 27-člennej Únie. EÚ totiž zvažuje prijať opatrenia, ktoré africkým krajinám nespolupracujúcim v oblasti návratovej politiky sťažia vydávanie európskych víz.Tlačová agentúra AP v tejto súvislosti uviedla, že mnohí migranti, ktorí prichádzajú do Európy bez povolenia, strácajú alebo ničia svoje doklady totožnosti alebo používajú falošné doklady, takže je ťažké zistiť, z ktorej krajiny prišli, a poslať ich domov." uviedol Borrell po skončení ministerských debát.Európska komisia už vypracovala zoznam 39 krajín, ktorý spresňuje, ako ktorá krajina spolupracuje s EÚ pri readmisii svojich štátnych príslušníkov. Ministri zahraničných vecí a vnútra v pondelok rokovali o tomto zozname a tiež o tom, aké "" prijať na to, aby tretie krajiny dodržiavali únijné predpisy. V prípade, že EÚ s niektorými krajinami nedosiahne dostatočný pokrok pri návratovej politike, je eurokomisia pripravená ešte v priebehu leta predložiť návrhy na obmedzenie vízovej politiky. A naopak, krajiny, ktoré budú ústretové voči pravidlám EÚ, sa môžu tešiť z "" vízovej politiky Bruselu.Európska komisia minimálne raz za rok hodnotí, do akej miery dotknuté krajiny spolupracujú pri readmisii svojich štátnych príslušníkov.