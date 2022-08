Ministri zahraničných vecí EÚ hľadajú kompromis v otázke víz pre Rusov

Praha 30. augusta (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v utorok popoludní zišli v Prahe na dvojdňových rokovaniach, ktoré sa zamerajú najmä na ruskú agresiu voči Ukrajine, jej globálne dôsledky i sankcie voči Rusku. TASR o tom informuje podľa správy DPA.



Témou bude aj vydávanie víz ruským občanom. V posledných dňoch vyvolalo značnú diskusiu, či by sa malo Rusom zabrániť nakupovať a dovolenkovať v EÚ, kým na Ukrajine zomierajú ľudia vo vojne, napísala agentúra DPA.



České predsedníctvo v Rade EÚ navrhlo zásadné obmedzenie vydávania víz, podľa šéfa českej diplomacie Jana Lipavského sa však hľadá kompromis, keďže je dôležité zachovať jednotu Únie.



Nemecko, Francúzsko a ďalšie krajiny sú proti celkovému zákazu vydávania víz ruským občanom, Poľsko či trojica pobaltských krajín podporuje zákaz ich vydávania ruským turistom.



Podľa diplomatických zdrojov, na ktoré sa v utorok odvolala agentúra Reuters, je pravdepodobné, že ministri sa zhodnú na pozastavení platnosti dohody uľahčujúcej vydávanie víz ruským turistom. Znamenalo by to, že na víza by čakali dlhšie a platili za ne viac.



To by rozšírilo čiastočné zastavenie uplatňovania dohody s Ruskom z roku 2007, na ktorom sa EÚ dohodla od mája pre ruských vládnych činiteľov a podnikateľov, píše agentúra AP.



Keďže zasadnutie ministrov zahraničných vecí v Prahe je neformálne, nemôže prijať záväzné rozhodnutie. V ideálnom prípade by však malo nájsť jednotný postoj k možným sankčným opatreniam EÚ, dopĺňa DPA.