Ministri zahraničných vecí EÚ rokujú v Bruseli aj o Ukrajine
Témou bude aj vojna medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom. Rokovania sa budú sústreďovať najmä na neistotu a ekonomické dôsledky možného dlhotrvajúceho konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Hlavnými témami pondelňajšieho zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli budú snahy o zmiernenie dôsledkov vojny na Blízkom východe, sprístupnenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a odblokovanie 20. balíka protiruských sankcií. Slovensko bude zastupovať šéf diplomacie Juraj Blanár, informuje TASR.
Na úvod zasadnutia budú predstavitelia členských krajín EÚ prostredníctvom videokonferencie rokovať s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom. Nasledovať bude diskusia o podpore Kyjeva a snahách zvýšiť tlak na Moskvu. V popredí bude úsilie presvedčiť Maďarsko, aby prestalo blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku a vyplatenie pôžičky EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. Lídri dvadsaťsedmičky sa na nej dohodli na decembrovom summite v Bruseli.
Maďarský premiér Viktor Orbán spája svoje veto so sporom súvisiacim so zastavením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Ukrajina uvádza, že zariadenie bolo poškodené nedávnymi ruskými útokmi, Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom tvrdia, že ropovod poškodený nie je a ide o „politické vydieranie“ zo Ukrajiny. Bratislava, Budapešť aj Európska komisia navrhli zorganizovať kontrolnú misiu európskych expertov, čo Kyjev odmieta. Neočakáva sa, že by počas pondelka nastal v týchto otázkach výrazný posun a EÚ pozornosť upiera najmä na štvrtkový summit Európskej rady.
Témou bude aj vojna medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom. Rokovania sa budú sústreďovať najmä na neistotu a ekonomické dôsledky možného dlhotrvajúceho konfliktu na Blízkom východe. Blokáda strategicky významného Hormuzského prielivu zvyšuje obavy členských štátov EÚ z rastu cien energií. Napriek zmierneniu sankcií Spojených štátov na ruskú ropu a plyn a výzvach Orbána na podobný krok Európska komisia dôrazne odmieta uvoľnenie protiruských sankcií na energetický sektor.
Ministri budú rokovať aj o možnom rozšírení námornej operácie Aspides do Hormuzského prielivu. Operácia vznikla ako reakcia na útoky jemenských povstalcov húsíov na lodnú dopravu v Červenom mori. Informoval o tom v nedeľu denník Financial Times. O ochote rozšíriť pôsobnosť námorných obranných misií EÚ hovorili pred týždňom aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa. V súvislosti s Iránom sa očakáva schválenie nových hospodárskych obmedzení voči iránskemu režimu pre porušovanie ľudských práv.
Šéfovia diplomacií krajín EÚ si vymenia názory aj na vzťahy eurobloku s južným susedstvom, teda na spoluprácu zahŕňajúcu desať krajín vrátane Alžírska, Egypta, Maroka či Libanonu, ako aj na hodnotenie vykonávania Paktu pre Stredomorie, ktorý bol spustený v októbri 2025.
Pred zasadnutím Rady EÚ sa počas pracovných raňajok uskutoční neformálna debata o európskej bezpečnostnej stratégii. Počas obeda sa k ministrom pripojí indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar a ich diskusia sa zameria na bilaterálne dohody v oblasti obrany a bezpečnosti.
Blanár sa v rámci pracovného programu stretne aj s ministrami členských štátov Slavkovského formátu (S3) a absolvuje bilaterálne rokovanie s Džajšankarom.
