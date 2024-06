Ministri zahraničných vecí EÚ rozhodnú o nových sankciách voči Rusku

Luxemburg 24. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ by mali v pondelok prijať nové sankcie proti Rusku, agentúru DPA o tom informovali diplomatické zdroje, píše TASR.



Nové kolo sankcií doteraz brzdili predovšetkým obavy Nemecka, pričom ich cieľom je zabrániť vyhýbaniu sa sankciám v oblasti získavania západnej technológie na výrobu zbraní. Podľa Berlína 14. balík sankcií zašiel príliš ďaleko, najmä pre dcérske spoločnosti firiem.



Diplomati z EÚ uviedli, že sa dosiahol kompromis, ktorý umožňuje zatiaľ neuplatňovať tzv. klauzulu "Žiadne Rusko" pre dcérske spoločnosti. Nemecko má záujem naďalej vyvážať svoje produkty do ďalších krajín, no zároveň chce zabezpečiť, aby nakoniec neskončili v Rusku. Nový balík sankcií má po prvýkrát postihnúť aj lukratívny sektor skvapalneného zemného plynu (LNG).



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba bude informovať kolegov z EÚ o vojnovej situácii prostredníctvom videohovoru.



Nová séria represívnych opatrení EÚ voči Moskve je pre Ukrajinu povzbudením. Kyjev je tiež pripravený podpísať bezpečnostný záväzok s EÚ neskôr tento týždeň uviedol predstaviteľ Únie pre DPA. Kyjev už dohodol podobné bilaterálne dohody s viacerými krajinami EÚ.



Ministri zahraničných vecí EÚ budú tiež riešiť platby pre krajiny, ktoré Ukrajine dodali zbrane, z mimorozpočtového fondu Európsky mierový nástroj (EPF). Každý členský štát má právo veta na platby a čo využíva predovšetkým Maďarsko. Diplomati EÚ však v tomto smere v Luxembursku neočakávajú prielom.