Ministri zahraničných vecí NATO rokujú o južnom susedstve

Brusel 23. marca (TASR) - Dvojdňové rokovania ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO sa začali v utorok predpoludním v Bruseli. Šéfovia diplomacií 30-člennej Severoatlantickej aliancie sa po vyše roku trvania koronavírusovej pandémie stretli osobne a prvýkrát medzi nich zavítal aj nový šéf americkej diplomacie Antony Blinken.



Blinken počas spoločnej tlačovej konferencie s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ešte pred začatím ministerských rokovaní, uviedol, že pôvodné úvahy Washingtonu o stiahnutí sa medzinárodných jednotiek z Afganistanu do 1. mája budú predmetom ministerských debát. Stoltenberg však v pondelok naznačil, že nič nie je zatiaľ dohodnuté a nie je isté, čí sa podarí naplniť vlaňajšiu dohodu medzi Spojenými štátmi a hnutím Taliban a začať so sťahovaním okolo 10.000 príslušníkov výcvikovej a podpornej misie v Afganistane.



Americký minister zahraničných vecí vo svojom prvom vystúpení v Bruseli zvolil pozitívny a zmierlivý tón, čo spojenci vnímajú ako snahu novej administratívy USA o obnovenie transatlantických aliančných väzieb, ktoré boli počas vlády predošlého prezidenta USA Donalda Trumpa napäté.



Blinken sľúbil, že USA budú konzultovať so svojimi aliančnými spojencami každý americký plán týkajúci sa Afganistanu. Upozornil, že Aliancia stojí pred kľúčovými výzvami a hrozbami z celého sveta a tiež pred hrozbou klimatickej krízy. Zároveň sa vyjadril, že dokončenie plynovodu Nord Stream 2 je proti záujmom Európskej únie a v neprospech Ukrajiny.



Podľa diplomatických zdrojov z prostredia NATO sú dvojdňové rokovania ministrov zamerané na tri hlavné okruhy - južné susedstvo Aliancie, reformné úsilie pod značkou NATO 2030 a vzťahy s Ruskom.



V prvej oblasti debát dominuje situácia v Afganistane a Iraku, ale dôležité je aj dianie v Líbyi a regióne Sahel. Slovensko je pri tejto príležitosti pripravené ponúknuť cenné rady svojho diplomata a osobitného splnomocnenca OSN pre Líbyu Jána Kubiša.



Nosnou témou rokovaní je úsilie o modernizáciu Aliancie a osembodový program NATO 2030. Ministrov čakajú debaty o posilnení politického dialógu spoločnom financovaní a budovaní odolnosti, pričom je snaha stanoviť minimálny štandard odolnosti pre každý z členských štátov Aliancie. Do tejto sféry spadá aj boj proti dezinformáciám, hoaxom a propagande, spoločný výskum a podpora inovácií v obrannom priemysle ale aj pripravenosť spojencov čeliť budúcim epidémiám, ktoré tiež predstavujú bezpečnostné riziko.



Rokovania zamerané na vzťahy s Ruskom prebehnú už aj za prítomnosti diplomatov z Fínska a zo Švédska, z krajín, ktoré nie sú členmi NATO, ale z Alianciou úzko spolupracujú. Predpokladajú sa pri tejto príležitosti aj debaty o Číne a o tom, aké riziko pre spojencov predstavuje čínska technologická infiltrácia do ich sietí a bezpečnostných systémov.



V neposlednom rade sú ministerské rokovania vnímané aj ako príprava na tohoročný summit NATO, ktorého dátum ešte nebol potvrdený, podľa viacerých diplomatických zdrojov by sa však mohol konať v polovici júna v Bruseli.