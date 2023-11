Ministri zahraničných vecí štátov EÚ rokujú o Gaze aj Ukrajine

Brusel 13. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie na pondelkovom zasadnutí v Bruseli v pondelok diskutujú o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii v Pásme Gazy a tiež o ruskej invázii na Ukrajinu. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyzval na "okamžitú prestávku" v bojoch a vytvorenie humanitárnych koridorov v Pásme Gazy, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Počas víkendu sa v oblasti najväčšej nemocnice v Pásme Gazy odohrali ťažké boje. V tejto súvislosti sa objavili obavy o osudy pacientov a zdravotníkov. Izrael tvrdí, že palestínske militantné hnutie Hamas má pri nemocnici podzemné veliteľské stanovište.



Borrell v pondelok vyhlásil, že mnohé nemocnice v Pásme Gazy "jednoducho skolabovali alebo sú na pokraji kolapsu", a vyzval Izrael na zdržanlivosť.



"Pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti nemajú šancu. Nie je tam kyslík, ani voda či lieky. Títo pacienti takto zomrú," povedal luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn.



EÚ v pondelok vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila používanie civilistov ako živých štítov zo strany Hamasu.



O "veľkom zúfalstve na Blízkom východe" hovorila aj nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, pričom poukázala na utrpenie civilistov v Gaze, ale aj príbuzných izraelských rukojemníkov unesených Hamasom.



Podľa Borrella sa na zasadnutí ministrov hovorí aj o návrhu Cypru zriadiť námorný koridor pre dodávky humanitárnej pomoci z Cypru do Gazy, odkiaľ je to iba 460 kilometrov. Jeden z predstaviteľov EÚ však upozornil, že prístavy v Pásme Gazy sú zničené a potrebné je preto dosiahnuť dohodu s Izraelom, ale taktiež nájsť technické riešenie pre lode, aby do palestínskej enklávy vôbec mohli doviezť humanitárnu pomoc.



Borrell zdôraznil, že EÚ nestráca zreteľ ani z konfliktu na Ukrajine. Členské štáty EÚ sa však ešte nedohodli na podpore Ukrajiny na budúci rok. Baerbocková v pondelok oznámila "výrazný" nárast bilaterálnej pomoci Nemecka Ukrajine nasledujúci rok, neuviedla však podrobnosti.



Brusel navrhuje poskytnúť Kyjevu hospodársku pomoc vo výške 50 miliárd eur do roku 2027. Tento návrh však zatiaľ nemá jednoznačnú podporu zo strany členských štátov. Okrem toho Brusel navrhuje aj 20-miliardový balík vojenskej pomoci v nasledujúcich rokoch, avšak ani to nemá potrebnú podporu. Podľa Borrella by pomoc Ukrajine mala byť témou decembrového summitu EÚ.