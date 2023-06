Ministri zahraničných vecí USA a Číny viedli otvorené rozhovory

Peking 18. júna (TASR) – Vzťahy Číny a Spojených štátov sú na najhoršej úrovni od roku 1979. Uviedol to čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang v nedeľu po rozhovoroch so šéfom diplomacie USA Antonym Blinkenom. Ten zdôraznil dôležitosť komunikácie oboch strán. Ministri sa zhodli, že sa znova stretnú vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Blinken je prvým americkým ministrom zahraničných vecí na návšteve Číny za päť rokov a tiež najvyššie postaveným predstaviteľom USA, ktorý zavítal do tejto krajiny od nástupu prezidenta Joea Bidena v januári 2021.



Od terajších rozhovorov sa neočakáva prelom v dlhom rade sporov medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ktoré siahajú od obchodu a oblasti technológií po Taiwan a dodržiavanie ľudských práv v Číne. Podľa analytikov však môžu pripraviť pôdu na ďalšie bilaterálne schôdzky.



Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Blinken a jeho čínsky rezortný partner viedli "otvorené, zmysluplné a konštruktívne" rozhovory. "Minister zdôraznil dôležitosť diplomacie a toho, že je potrebné ponechať komunikačné kanály otvorené vo všetkých otázkach, aby sa znížilo riziko nesprávnej kalkulácie," uviedol hovorca amerického rezortu Matthew Miller. Stretnutie podľa neho trvalo päť a pol hodiny a nasledovala po ňom pracovná večera.



Čínsky minister podľa štátnych médií uviedol, že najväčším rizikom v bilaterálnych vzťahoch je Taiwan. "Otázka Taiwanu je jadrom hlavných záujmov Číny, najdôležitejším problémom v čínsko-amerických vzťahoch a najvýraznejším rizikom," vyhlásil Čchin.



Blinken mal cestovať do Číny ešte vo februári, návštevu však odložil po zostrelení predpokladaného čínskeho špionážneho balóna v americkom vzdušnom priestore.



V pondelok by sa podľa očakávaní mal stretnúť s najvyššie postaveným čínskym diplomatom, štátnym radcom Wang Im, a možno aj prezidentom Si Ťin-pchingom.