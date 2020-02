Ministri zahraničných vecí V4 vyjadrili podporu západnému Balkánu

Praha 27. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vo štvrtok na stretnutí v Prahe vyjadrili dlhodobú a jednomyseľnú podporu úsiliu krajín západného Balkánu o vstup do Európskej únie. Uvádza sa to vo vyhlásení zo schôdzky zverejnenom webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí ČR.



Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a západného Balkánu sa konalo v rámci českého predsedníctva vo V4. Zúčastnili sa na ňom aj šéfovia diplomacií Rakúska, Chorvátska a Slovinska a eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie.



"V4 bude naďalej podporovať integráciu všetkých krajín západného Balkánu do EÚ," napísal na Twitteri minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček. "Rozšírenie EÚ je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť stabilitu, bezpečnosť a prosperitu na západnom Balkáne a v celej Európe," dodal.



Ministri V4 partnerov z krajín západného Balkánu takisto ubezpečili o svojej podpore v súvislosti so začatím prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom.



Obe krajiny podľa vyhlásenia splnili podmienky stanovené EÚ a kladné rozhodnutie Európskej rady na jej marcovom summite je jedinou správnou cestou vpred.



Ministri takisto privítali oznámenie Európskej komisie o jej podpore prístupového procesu a pochválili vlády krajín západného Balkánu za dosiahnutie významného pokroku.



Zároveň vyjadrili nádej, že partneri zo západného Balkánu prijmú upravený prístupový proces a čo najlepšie využijú príležitosti, ktoré poskytuje pri riešení nedostatkov brániacich ich úsiliu vstúpiť do EÚ.



Výkonní riaditelia Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) a Západobalkánského fondu účastníkov rokovania informovali o projektoch zameraných na posilňovanie občianskej spoločnosti v regióne a o pokračujúcej spolupráci oboch týchto inštitúcií.



V Prahe bolo podpísané memorandum o porozumení, ktoré umožní, aby technická pomoc poskytovaná Západobalkánskému fondu od MVF pokračovala aj v budúcnosti.