Ministri zahraničných vecí zdôraznili význam spolupráce v rámci V4

Budapešť 14. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Maďarskej republiky a Slovenska, Péter Szijjártó a Juraj Blanár (Smer-SD), upozornili na dôležitosť spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej skupiny (V4). Dané zoskupenie štátov je dôležité pre rozvoj tohto regiónu, povedal vo štvrtok v rámci príhovoru pri príležitosti tohtoročnej konferencie Visegrad 4 Business minister zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky Szijjártó, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Slovensko je podľa Szijjártóa v rámci tohto zoskupenia najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska, vzájomný obchod oboch krajín vlani dosiahol nové maximum a prekonal úroveň 15 miliárd eur. Z globálneho hľadiska je obchod so SR druhým najvýznamnejším pre Maďarsko.



Na obnovenie spolupráce v rámci krajín V4 a správnu diverzifikáciu sektorov ekonomík ďalej upozornil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Zároveň pripomenul význam rozvoja ekonomickej kooperácie aj so štátmi iných regiónov, konkrétne Malajzie, Filipín a Alžírska. V danej súvislosti by tak malo dochádzať k rozširovaniu obchodnej spolupráce pomocou ekonomickej diplomacie.



Spolupráca Vyšehradskej skupiny by nemala byť ovplyvnená politickými zmenami v jednotlivých krajinách, doplnil. Zoskupenie má podľa šéfa slovenskej diplomacie svoj účel a sľubnú budúcnosť.



Konferenciu Visegrad 4 Business, na ktorej sa zúčastňuje viac ako 300 účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, organizujú spoločne od roku 2022 štyri podnikateľské organizácie z regiónu V4, a to Rada slovenských exportérov, česká Asociácia exportérov, klub maďarských podnikateľov MAPI Klub a poľské Ekonomické fórum. Kľúčovými témami tohtoročnej konferencie sú umelá inteligencia, zelená ekonomika a vesmírny priemysel.