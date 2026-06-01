Pondelok 1. jún 2026
Ministri zdravotníctva EÚ budú rokovať o epidémii eboly v Afrike

Brusel 1. júna (TASR) - Ministri zdravotníctva členských štátov EÚ sa v piatok zúčastnia na mimoriadnom online zasadnutí s cieľom prerokovať epidémiu eboly v strednej Afrike. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ministri budú v piatok od 15.00 h „diskutovať o ďalšej pripravenosti a koordinačných opatreniach naprieč členskými štátmi“, uviedol v pondelok hovorca cyperského predsedníctva Rady EÚ.

O sprísnenie hraničných kontrol a mimoriadnu videokonferenciu ministrov zdravotníctva v dôsledku nákazy požiadala EÚ minulý týždeň talianska premiérka Giorgia Meloniová.

„Na podporu koordinovaného postupu prerokujeme epidémiu aj na riadnom zasadnutí ministrov zdravotníctva v Luxemburgu 16. júna,“ doplnil hovorca cyperského predsedníctva. EÚ predtým uviedla, že riziko eboly je pre Európanov veľmi nízke.
