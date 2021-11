Ministri zdravotníctva G7: Variant omikron si vyžaduje rýchly zásah

Londýn/Washington/Pretória 29. novembra (TASR) - Ministri zdravotníctva siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) sa v pondelok zhodli, že vysoká infekčnosť omikron variantu koronavírusu SARS-CoV-2 si vyžaduje "rýchly zásah".



Zoznam krajín, v ktorých bol zistený variant omikron, sa po prvých prípadoch odhalených v južnej Afrike v novembri neustále rozrastá, najmä v Európe, čo viedlo mnohé štáty k pozastaveniu leteckého spojenia s regiónom južnej Afriky a k zavedeniu preventívnych obmedzení.



Juhoafrická republika, kde bol nový variant detegovaný prvýkrát, odhaduje, že do konca tohto týždňa dosiahne hranicu, keď testmi denne odhalí 10.000 novonakazených. Pred týmto scenárom varoval v pondelok juhoafrický epidemiológ Salim Abdool Karim. Na tlačovej konferencii vyslovil v súvislosti s tým predpoklad, že táto situácia bude mať o dva až tri týždne následok v podobe enormného tlaku na nemocnice.



Na fakt, že variant omikron predstavuje veľmi veľké riziko, upozornila v pondelok vo svojom vyhlásení aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



WHO predpokladá, že variant omikron sa pravdepodobne medzinárodne rozšíri a predstavuje "veľmi vysoké" globálne riziko nárastu infekcií, ktoré môže mať "závažné následky" pre niektoré oblasti.



Doteraz podľa WHO neboli hlásené žiadne úmrtia súvisiace s omikronom, je však potrebný ďalší výskum na posúdenie potenciálu tejto mutácie obísť imunitnú ochranu vyvolanú vakcínami a predchádzajúcimi infekciami, píše AFP.



"Narastajúci počet prípadov môže bez ohľadu na zmenu závažnosti predstavovať enormné požiadavky na systémy zdravotnej starostlivosti a môže viesť k zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti. Následok na zraniteľné skupiny obyvateľstva by bol značný, najmä v krajinách s nízkou mierou zaočkovanosti,“ uvádza sa v správe.



O variante omikron prvýkrát informovala WHO 24. novembra z južnej časti Afriky, kde počet prípadov nákazy náhle prudko stúpol, pripomína AFP. Odvtedy sa rozšíril po svete a nové prípady sa objavili v Česku, Španielsku, Holandsku, Dánsku a Austrálii či ďalších štátov sveta. Podozrenia na omikron hlásilo v pondelok aj Francúzsko, informovala podvečer agentúra AFP.