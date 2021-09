Krajiny G20 sa zhodli na postupe v boji proti pandémii

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Rím 6. septembra (TASR) - Ministri zdravotníctva členských krajín skupiny G20 sa v nedeľu zhodli na ďalších krokoch v boji proti koronavírusovej pandémii, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie spravodlivejšej distribúcie proticovidových vakcín. Informovala o tom agentúra DPA.Ako uviedol šéf talianskeho rezortu zdravotníctva Roberto Speranza, očakáva sa, že ministri sa počas svojho dvojdňového summitu v talianskej metropole Rím dohodnú na znení takzvaného Rímskeho paktu.Jedným z kľúčových záväzkov tohto paktu je spravodlivejšia distribúcia vakcín do menej bohatých krajín, pretože očkovanie je právom všetkých ľudí, a nie privilégiom len niektorých z nich, priblížil Speranza.Nemecko plánuje v tejto súvislosti do konca roka poskytnúť medzinárodnej očkovacej kampani 100 miliónov dávok proticovidových vakcín, avizoval počas stretnutia nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.poznamenal Spahn s tým, že tento príspevok pomôže dosiahnuť cieľ zaočkovať do roku 2022 najmenej 40 percent svetovej populácie.Účastníci stretnutia tiež diskutovali o prevencii budúcich pandémii, o tom, ako sa na ne lepšie pripraviť, ako aj o lepšom prístupe k vedeckým informáciám pre celý svet.Cieľom stretnutia je vyslaťuviedli organizátori jedného z posledných ministerských summitov pred októbrovým stretnutím vedúcich predstaviteľov krajín G20 v Ríme.Rusko vyzvalo členské štáty G20, aby si začali vzájomne uznávať svoje národné potvrdenia o očkovaní. Je dôležité vyvinúť spoločné postupy k cezhraničnému cestovaniu očkovaných osôb, povedal ruský minister zdravotníctva Michail Muraško. Podľa skôr zverejnených informácií Rusko v tejto súvislosti rokuje s Európskou úniou (EÚ), zatiaľ však bez výsledku, pripomína DPA.Speranza na summite varoval pred možným opätovným zavedením protiepidemických opatrení, ak sa nepodarí dosiahnuť vyššiu mieru zaočkovanosti.povedal Speranza, ktorého cituje taliansky denník Corriere della Sera.