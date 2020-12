Ministrom dopravy bude bývalý prezidentský kandidát Pete Buttigieg

Washington 15. decembra (TASR) - Nastávajúci prezident USA Joe Biden nominuje do funkcie ministra dopravy Petea Buttigiega, svojho niekdajšieho súpera v súboji o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany. Uviedli to americká spravodajská stanica CNN a agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje.



Ak jeho nomináciu potvrdí Senát, Buttigieg by sa tak stal prvým členom vlády USA, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite. Tímy Bidena ani Buttigiega sa však k týmto informáciám zatiaľ nevyjadrili.



Tridsaťosemročný Buttigieg je bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana, slúžil však aj ako spravodajský dôstojník amerického námorníctva v Afganistane. Zo súboja o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany odstúpil ešte v marci práve v Bidenov prospech.



Ešte minulý týždeň americké médiá písali o tom, že Biden zvažuje vymenovať Buttigiega do dôležitej diplomatickej funkcie - pravdepodobne na post veľvyslanca USA v Číne.



Podľa CNN bolo jeho meno skloňované aj pri viacerých ďalších funkciách - najmä veľvyslanca USA pri OSN či ministra obchodu.



Buttigieg zatiaľ nikdy nezastával funkciu na celoštátnej úrovni, ale napriek tomu sa vypracoval na rešpektovaného hráča na politickej scéne: napríklad v primárkach v štáte Iowa tesne zvíťazil nad protikandidátom Berniem Sandersom.