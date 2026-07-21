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Ministrom pre vzťahy s EÚ bude v Británii bývalý diplomat H. Falconer
Falconerov predchodca Nick Thomas-Symonds v utorok oznámil, že po rozhovore s Burnhamom odstupuje z funkcie.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Novým britským ministrom pre vzťahy s Európskou úniou vo vláde premiéra Andyho Burnhama bude 40-ročný niekdajší diplomat Hamish Falconer. TASR o tom informuje na základe správ magazínu Politico a denníka The Guardian.
Falconerov predchodca Nick Thomas-Symonds v utorok oznámil, že po rozhovore s Burnhamom odstupuje z funkcie. Blízky spojenec expremiéra Keira Starmera, ktorý presadzoval jeho snahu o reštart vzťahov s EÚ, uviedol, že Burnham má jeho plnú podporu.
Falconer predtým pracoval na ministerstve zahraničných vecí a ministerstve pre medzinárodný rozvoj. Za poslanca ho zvolili v roku 2024 a neskôr sa stal námestníkom ministra zahraničných vecí pre Blízky východ a severnú Afriku.
Denník The Guardian uvádza, že odchod Thomasa-Symondsa bude ranou pre jeho európskych kolegov, ktorí ho považovali za spoľahlivého a stabilného partnera v postbrexitovom období.
Falconerov predchodca Nick Thomas-Symonds v utorok oznámil, že po rozhovore s Burnhamom odstupuje z funkcie. Blízky spojenec expremiéra Keira Starmera, ktorý presadzoval jeho snahu o reštart vzťahov s EÚ, uviedol, že Burnham má jeho plnú podporu.
Falconer predtým pracoval na ministerstve zahraničných vecí a ministerstve pre medzinárodný rozvoj. Za poslanca ho zvolili v roku 2024 a neskôr sa stal námestníkom ministra zahraničných vecí pre Blízky východ a severnú Afriku.
Denník The Guardian uvádza, že odchod Thomasa-Symondsa bude ranou pre jeho európskych kolegov, ktorí ho považovali za spoľahlivého a stabilného partnera v postbrexitovom období.