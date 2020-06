Minneapoliská rada prijala rozhodnutie o rozpustení polície

Minneapolis 13. júna (TASR) - Rada mesta Minneapolis v americkom štáte Minnesota v piatok jednomyseľne odhlasovala návrh uznesenia na rozpustenie tamojšej polície a jej nahradenie "oddelením komunitnej bezpečnosti".



Ako uviedla agentúra AFP, ide o reakciu na žiadosti o transformáciu bezpečnostného aparátu v meste počas masových protestov proti rasovej nespravodlivosti vyvolaných násilnou smrťou Afroameričana Georgea Floyda.



Mestská rada v Minneapolise jednomyseľne schválila uznesenie, ktoré nariaďuje, aby sa "začal celoročný proces zapojenia komunity, prieskumu a štrukturálnych zmien s cieľom vytvoriť nový trvalý model pre zlepšenie bezpečnosti v našom meste".



"Vražda Georgea Floyda (...) príslušníkmi polície v Minneapolise je tragédiou, ktorá dokazuje, že žiadna reforma nezabráni násiliu s následkom smrti a zneužitiu zo strany niektorých členov policajného zboru proti členom našej komunity, najmä čiernym a farebným," uvádza sa v uznesení. Konštatuje sa v ňom tiež, že "spoločne prídeme na to, ako by mala vyzerať bezpečnosť pre každého z nás".



Do procesu transformácie sa majú zapojiť združenia zaoberajúce sa otázkami prevencie násilia, občianskymi právami, rovnosťou rás, vzťahmi s komunitami a záchranné zložky.



Predsedníčka mestskej rady Lisa Benderová a viacerí poslanci uviedli, že majú v úmysle predložiť tieto plány na schválenie voličom vo voľbách 3. novembra.



AFP poznamenala, že plán na zásadnú reformu bezpečnostných zložiek v meste nemá jednoznačnú podporu. Niektorí aktivisti sú skôr za reformu problémového oddelenia, kam patrili policajti zasahujúci vo Floydovom prípade.



Agentúra pripomenula, že 14 policajtov z Minneapolisu vo štvrtok zverejnilo otvorený list, v ktorom odsúdili konanie svojho bývalého kolegu Dereka Chauvina obvineného z Floydovej vraždy.



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise pri zásahu policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho.



Derek Chauvin, ktorý Floyodovi kľačal na krku, bol obvinený z vraždy druhého stupňa. Troch ďalších policajtov obvinili z napomáhania a navádzania k vražde.



Neprimeraný zásah, z ktorého okolostojaci natočili videozáznam, vyvolal po celých USA protesty proti rasizmu.