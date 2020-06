Minnesota začala v reakcii na Floyda vyšetrovať policajné oddelenie

New York 3. júna (TASR) - Americký štát Minnesota začal vyšetrovanie policajného oddelenia v meste Minneapolis za porušovanie ľudských práv v reakcii na smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý minulý týždeň zomrel pri zásahu belošských policajtov. Oznámil to guvernér štátu Minnesota Tim Walz, ktorého citovala agentúra DPA.



Úrad v štáte Minnesota, ktorý dohliada na dodržiavanie ľudských práv občanov, bude podľa Walza vyšetrovať postupy policajného oddelenia v Minneapolise za posledných desať rokov.



"Mlčanie je spolupáchateľstvo," povedal. Minnesotské úrady podľa jeho slov na boj proti rasizmu využijú všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii.



George Floyd zomrel v pondelok (25. mája) v Minneapolise pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku.



Zatknutý sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností.