Minnesota žaluje Trumpovu vládu pre úmrtia pri imigračných raziách
Vláda prezidenta Donalda Trump spustila v decembri operáciu Metro Surge.
Autor TASR
Washington/Saint Paul 24. marca (TASR) - Americký štát Minnesota v utorok podal žalobu na federálnu vládu s cieľom získať prístup k dôkazom potrebným na nezávislé vyšetrenie streľby federálnych agentov počas januárových protiimigračných razií. Federálna vláda podľa žaloby nedodržala sľub spolupracovať so štátnymi zložkami Minnesoty pri vyšetrovaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Federálni agenti z Pohraničnej stráže (USBP) a Imigračného a colného úradu (ICE) počas razií zastrelili dvoch amerických občanov - Alexa Prettiho a Renée Goodovú. Okrem ich prípadov sa v žalobe požaduje prístup k dôkazom v prípade Julia Cesara Sosa-Celisa, ktorého federálny agent postrelil do pravého stehna.
V žalobe sa uvádza, že federálna vláda nemá právo „zadržiavať vyšetrovacie dôkazy s cieľom chrániť príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní pred kontrolou v prípade, keď štát vyšetruje závažné porušenia svojich trestných zákonov, ktoré sa týkajú jeho občanov a ktoré sa odohrávajú na jeho území.“
„Sme pripravení bojovať za transparentnosť a zodpovednosť, ktorým sa federálna vláda zúfalo snaží vyhnúť,“ povedala novinárom prokurátorka okresu Hennepin Mary Moriartyová. Federálna vláda podľa nej „kategoricky zadržiava dôkazy“, čo označila za bezprecedentné a alarmujúce.
Vláda prezidenta Donalda Trump spustila v decembri operáciu Metro Surge. V jej rámci vyslala tisícky federálnych agentov do Minnesoty v snahe tvrdo zasiahnuť proti nelegálnym migrantom. Federálne orgány uvádzajú, že počas razií v metropolitnej oblasti Minneapolisu a St. Paul zatkli viac ako 4000 ľudí. Trumpova vláda ich označuje za nebezpečných cudzincov zdržiavajúcich sa v USA nelegálne. Zároveň však zadržali aj mnoho ľudí bez trestného záznamu, vrátane detí a občanov USA, pripomína AP.
