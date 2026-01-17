< sekcia Zahraničie
Minnesotu vyšetrujú pre údajné marenie výkonu imigračného práva
Autor TASR
Washington 17. januára (TASR) – „Ministerstvo spravodlivosti USA vyšetruje guvernéra amerického štátu Minnesota Tima Walza a starostu mesta Minneapolis Jacoba Freya vo veci údajného sprisahania s cieľom brániť federálnym agentom vo výkone imigračných zákonov. TASR o tom informuje na základe správy zverejnenej stanicou CBS News.
Viaceré zdroje oboznámené so záležitosťou v tejto súvislosti hovorili o mimoriadnej eskalácii konfliktu administratívy prezidenta Donalda Trumpa s demokratickými lídrami v krajine. Podľa jedného zo zdrojov, nemenovaného amerického predstaviteľa, vyšetrovanie je založené na vyjadreniach Walza a Freya na adresu pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE), nasadených v uplynulých týždňoch v Minneapolise.
Ministerstvo sa k prípadu odmietlo vyjadriť.
„Toto je zjavný pokus zastrašiť ma za to, že sa zastávam Minneapolisu, našich miestnych orgánov činných v trestnom konaní a našich obyvateľov proti chaosu a nebezpečenstvu, ktoré táto administratíva priniesla do našich ulíc,“ povedal Frey pre CBS News. „Nenechám sa zastrašiť. Budem sa ďalej snažiť o to, o čo som sa vždy snažil: udržiavať bezpečnosť v našom meste,“ vyhlásil.
„Používať ministerstvo spravodlivosti ako zbraň a ohrozovať politických oponentov je nebezpečná, autoritatívna taktika. Jediná osoba, ktorá nie je vyšetrovaná za zastrelenie Renee Goodovej, je federálny agent, ktorý ju zastrelil,“ povedal Walz.
Do mesta Minneapolis bolo vyslaných takmer 3000 federálnych imigračných agentov s cieľom zatýkať ľudí podozrivých z nelegálneho pobytu v USA a prešetriť obvinenia z podvodov v Minnesote. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť označilo túto masívnu operáciu za najväčšiu v svojej histórii.
Silná prítomnosť federálnych agentov vyvolala rozsiahlu miestnu reakciu a protivládne protesty, ktoré ešte viac eskalovali po zastrelení obyvateľky Minnesoty Renee Goodovej agentom ICE počas razie minulú stredu. Guvernér Walz a starosta Frey, obaja demokrati, ostro odsúdili nasadenie federálnych síl v metropolitnej oblasti známej ako „Twin Cities“ a obvinili federálnych agentov z vytvárania chaosu a podkopávania verejnej bezpečnosti agresívnou taktikou. Frey začiatkom tohto týždňa povedal, že nasadenie federálnych síl vyústilo do situácie, ktorá „je neudržateľná“.
„Nachádzame sa v situácii, keď obyvatelia žiadajú, aby ten obmedzený počet policajtov, ktorých máme, bojoval proti agentom ICE na ulici,“ povedal Frey, dodajúc že „v Amerike nemôžeme byť teraz v situácii, keď dva vládne subjekty doslova bojujú proti sebe“.
Walz a Frey vyzvali na pokojné protesty. Guvernér vo štvrtok vo svojom posolstve na platforme X vyzval obyvateľov Minnesoty, aby „nerozdúchavali plamene chaosu“.
Minulú stredu sa v Minneapolise odohral incident, pri ktorom agent ICE zastrelil Renee Nicole Macklin Goodovú v jej aute, pretože sa údajne pokúšala do neho naraziť. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, podľa ktorých sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť aj prezident Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a ministerstvo označilo Goodovej počínanie za akt domáceho terorizmu.
