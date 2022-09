Minsk chce odoberať občianstvo odporcom režimu žijúcim v emigrácii

Minsk 6. septembra (TASR) - Bieloruská vláda pripravuje návrh zmien zákona, ktorý by umožnil odobrať občianstvo politickým oponentom v emigrácii, ktorí sú zapojení do "extrémistickej" činnosti. V utorok o tom informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na bieloruského ministra vnútra Ivana Kubrakova.



Po zmanipulovaných prezidentských voľbách z augusta roku 2020 a v obave pred stíhaním v rámci represií, ktorými bieloruské vedenie po voľbách potlačilo masové protivládne protesty, z Bieloruska ušli desaťtisíce Bielorusov.



Minister Kubrakov v utorok načrtol mechanizmus, na ktorého základe budú Bielorusi žijúci v zahraničí zbavení občianstva, ak sa ukáže, že poškodili bieloruské štátne záujmy alebo sa zapojili do aktivít súvisiacich s "extrémizmom".



Podľa Kubrakova v jednotlivých prípadoch bude rozhodovať súd, ktorý prijme verdikt v neprítomnosti danej osoby. Tá by potom mala zákaz vstupu do Bieloruska v trvaní 30 rokov.



Reuters pripomenul, že bieloruské úrady vyhlásili za teroristov celý rad opozičných politikov vrátane líderky exilovej opozície Sviatlany Cichanovskej.



Politické a ekonomické analytické inštitúty so sídlom mimo Bieloruska odhadujú, že od roku 2020 opustilo Bielorusko z politických dôvodov 100.000 až 300.000 ľudí.



Ľudskoprávni aktivisti okrem toho tvrdia, že v Bielorusku je vo väzbe viac ako 1300 politických väzňov.