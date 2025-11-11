< sekcia Zahraničie
Súd v Minsku: Cichanovského účty sú extrémistické
Súdne rozhodnutie sa týka osobnej webovej stránky Cichanovského, ako aj jeho účtov na platformách Telegram, Twitter, Facebook, YouTube a Instagram.
Autor TASR
Minsk 11. novembra (TASR) - Obvodný súd v Minsku rozhodol, že webová stránka a všetky účty, ktoré má na sociálnych sieťach opozičný politik Siarhej Cichanovski, budú označené za extrémistické. Informovala o tom v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Prihlásenie sa na odber „extrémistických“ kanálov alebo lajkovanie materiálov, ktoré sú na nich zverejnené, môže mať v Bielorusku za následok trestné stíhanie.
Súdne rozhodnutie sa týka osobnej webovej stránky Cichanovského, ako aj jeho účtov na platformách Telegram, Twitter, Facebook, YouTube a Instagram. Cichanovského účet na TikToku bol súdom zaradený medzi extrémistické ešte koncom októbra.
Cichanovski je bieloruský bloger, moderátor kanálov na YouTube a Telegrame a jeden z najznámejších bývalých bieloruských politických väzňov.
Bieloruské úrady ho začali sledovať od okamihu, keď v roku 2020 oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách, v ktorých chcel vyzvať dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka. Bieloruská ústredná volebná komisia však Cichanovského odmietla ako kandidáta zaregistrovať. Krátko na to ho bezpečnostné zložky zadržali - údajne za organizovanie masových nepokojov, pričom však šlo o zber podpisov na podporu jeho kandidatúry.
V decembri 2021, po masových protestoch proti Lukašenkovmu režimu vyvolaných podozreniami z falšovania výsledkov prezidentských volieb, bol Cichanovski odsúdený na 18 rokov väzenia za organizovanie masových nepokojov, podnecovanie spoločenskej nenávisti, marenie práce Ústrednej volebnej komisie a organizovanie akcií hrubo porušujúcich verejný poriadok.
Trest si Cichanovski odpykával vo väzení v ťažkých podmienkach a bez možnosti kontaktu s rodinou. Jeho manželka, politička Sviatlana Cichanovská, bola krátko po voľbách donútená odísť do exilu.
Tento rok 21. júna bol Cichanovski spolu s niekoľkými desiatkami ďalších bieloruských politických väzňov prepustený na slobodu. Stalo sa tak po návšteve osobitného vyslanca USA Keitha Kellogga a po jeho stretnutí s Lukašenkom. Cichanovski, rovnako ako ostatní prepustení väzni, bol z Bieloruska následne vyhostený do Litvy.
Jediným disidentom, ktorý vtedy odmietol opustiť Bielorusko, bol Mikalaj Statkevič. Bezpečnostné zložky ho z hranice s Litvou previezli do rovnakej väznice, kde bol donedávna internovaný.
Prihlásenie sa na odber „extrémistických“ kanálov alebo lajkovanie materiálov, ktoré sú na nich zverejnené, môže mať v Bielorusku za následok trestné stíhanie.
Súdne rozhodnutie sa týka osobnej webovej stránky Cichanovského, ako aj jeho účtov na platformách Telegram, Twitter, Facebook, YouTube a Instagram. Cichanovského účet na TikToku bol súdom zaradený medzi extrémistické ešte koncom októbra.
Cichanovski je bieloruský bloger, moderátor kanálov na YouTube a Telegrame a jeden z najznámejších bývalých bieloruských politických väzňov.
Bieloruské úrady ho začali sledovať od okamihu, keď v roku 2020 oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách, v ktorých chcel vyzvať dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka. Bieloruská ústredná volebná komisia však Cichanovského odmietla ako kandidáta zaregistrovať. Krátko na to ho bezpečnostné zložky zadržali - údajne za organizovanie masových nepokojov, pričom však šlo o zber podpisov na podporu jeho kandidatúry.
V decembri 2021, po masových protestoch proti Lukašenkovmu režimu vyvolaných podozreniami z falšovania výsledkov prezidentských volieb, bol Cichanovski odsúdený na 18 rokov väzenia za organizovanie masových nepokojov, podnecovanie spoločenskej nenávisti, marenie práce Ústrednej volebnej komisie a organizovanie akcií hrubo porušujúcich verejný poriadok.
Trest si Cichanovski odpykával vo väzení v ťažkých podmienkach a bez možnosti kontaktu s rodinou. Jeho manželka, politička Sviatlana Cichanovská, bola krátko po voľbách donútená odísť do exilu.
Tento rok 21. júna bol Cichanovski spolu s niekoľkými desiatkami ďalších bieloruských politických väzňov prepustený na slobodu. Stalo sa tak po návšteve osobitného vyslanca USA Keitha Kellogga a po jeho stretnutí s Lukašenkom. Cichanovski, rovnako ako ostatní prepustení väzni, bol z Bieloruska následne vyhostený do Litvy.
Jediným disidentom, ktorý vtedy odmietol opustiť Bielorusko, bol Mikalaj Statkevič. Bezpečnostné zložky ho z hranice s Litvou previezli do rovnakej väznice, kde bol donedávna internovaný.