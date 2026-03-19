Lukašenko sa stretol s americkým vyslancom Coalem
Autor TASR
Washington/Minsk 19. marca (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Coale sa vo štvrtok v Minsku stretol s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Agentúra AFP zdôrazňuje, že stretnutie prišlo v čase, kedy Washington nalieha na Bielorusko, aby prepustilo stovky politických väzňov, ktorých zadržiava, informuje TASR.
Bieloruské štátne médiá zverejnili video, ako Lukašenko vo štvrtok vo vládnej budove v Minsku víta a objíma Coaleho.
„Rokujeme o našich bilaterálnych vzťahoch, od obnovenia bežnej činnosti veľvyslanectiev až po prepustenie takzvaných politických väzňov. Hoci my takéto označenie nepoužívame,“ citovali Lukašenka tamojšie médiá pred stretnutím.
Bielorusko v uplynulých mesiacoch prepustilo desiatky väzňov, a to najmä vďaka úsiliu USA, konštatuje AFP. Trump sa od svojho minuloročného nástupu do funkcie prezidenta snaží o zbližovanie s Minskom a voči krajine zmierňuje sankcie.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Vjasna je v bieloruských väzniciach viac ako 1100 politických väzňov, z ktorých boli mnohí zatknutí po sporných voľbách v roku 2020, ktoré vyvolali rozsiahle protesty.
Medzi najprominentnejších nedávno prepustených politických väzňov patria aktivistka Maryja Kalesnikavová či nositeľ Nobelovej ceny za mier Ales Biaľacký. Minsk ich prepustil v decembri spolu s ďalšími 121 osobami po dvojdňových rokovaniach Lukašenka s Coalem.
