Minsk si predvolal diplomata ČR pre vyhostenie šéfa futbalového zväzu

Minsk 1. decembra (TASR) - Bielorusko si predvolalo českého diplomata v reakcii na vyhostenie šéfa bieloruského futbalového zväzu Uladzimira Bazanova, ktorý podľa úradov pricestoval do ČR bez povolenia a porušil karanténne opatrenia. Informovala o tom agentúra TASS.



Česká polícia zadržala Bazanova v utorok spolu s jeho manželkou po tom, ako prileteli do ČR.



Český Deník N v utorok informoval, že Bazanova zadržala cudzinecká polícia Moravskosliezskeho kraja pre podozrenie, že pricestoval na zápas českých futbalistiek s Bieloruskami bez potrebného povolenia na vstup do ČR.



Vysokopostavený predstaviteľ českej polície neskôr pre agentúru TASS potvrdil, že Bazanova aj s jeho manželkou z ČR vyhostili.



Bielorusko si v reakcii na to predvolalo českého diplomata v Minsku, aby mu vo veci odovzdalo protestnú nótu.