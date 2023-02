Minsk uzavrel pre poľských prepravcov hranice s Litvou a Lotyšskom

Varšava/Minsk 19. februára (TASR) - Bielorusko zakázalo poľským nákladným autám používať na vstup do Litvy a Lotyšska bieloruské hraničné priechody. Podľa bieloruského ministerstva zahraničných vecí ide o odvetné opatrenie v reakcii na rozhodnutie Varšavy uzatvoriť jeden z dvoch hraničných priechodov medzi Poľskom a Bieloruskom určených pre nákladnú dopravu. V noci na nedeľu to uviedla agentúra PAP, informuje TASR.



"Poľskí prepravcovia môžu na ceste do alebo z Bieloruska používať len hraničný priechod Kukuryki-Koroszczyn. V dôsledku nariadení bieloruskej vlády však poľské nákladné autá nesmú používať bieloruské hraničné priechody s Litvou a Lotyšskom," uviedla hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská.



Agentúra PAP upozorňuje, že Minsk o tomto kroku informoval už v piatok. Poľské ministerstvo vnútra následne na Twitteri napísalo, že Varšava v tejto súvislosti "prijme identické opatrenia".



Poľský prezident Andrzej Duda v sobotu vyhlásil, že jeho vlasť má "dobré úmysly a chce mať dobré vzťahy so svojimi susednými krajinami, ak však bude niekto voči Poľsku agresívny, môže očakávať ráznu odpoveď".



Poľsko minulý týždeň uzavrelo hraničný priechod Bobrowniki na severozápade krajiny. Stalo sa tak krátko po tom, čo Bielorusko odsúdilo poľsko-bieloruského novinára a aktivistu Andrzeja Poczobuta na osem rokov väzenia v trestaneckej kolónii za "podnecovanie nenávisti a činy poškodzujúce národnú bezpečnosť". Proti tomuto verdiktu protestovalo Poľsko aj krajiny Západu.



Hraničný priechod Bobrowniki-Berastavica bol jedným z dvoch posledných priechodov medzi Poľskom a Bieloruskom otvorených pre nákladné autá. Po uzavretí tohto kontrolného bodu zostávajú otvorené už len dva zo šiestich hlavných pozemných priechodov pozdĺž poľsko-bieloruskej hranice. Tri iné priechody Poľsko uzavrelo už skôr.