Minulý rok označili za najtragickejší pre migrantov

Ženeva 6. marca (TASR) - V minulom roku zomrelo na migračných trasách po celom svete najmenej 8565 ľudí, čo je najviac od začiatku robenia záznamov v roku 2014. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



Počet obetí medzi migrantmi bol v roku 2023 o 20 percent vyšší v porovnaní s rokom 2022. Prekonal tak predchádzajúci rekord z roku 2016, keď počas migrácie zomrelo 8084 ľudí. V tomto roku už bolo zaznamenaných 512 úmrtí.



Stredozemné more, kadiaľ sa mnohí migranti pokúšajú dostať zo severnej Afriky do Európy, je naďalej najnebezpečnejšou únikovou cestou — vlani tam zaznamenali najmenej 3129 mŕtvych alebo nezvestných, najviac od roku 2017. Pri jedinom incidente, keď sa 14. júna pri gréckom pobreží potopila preplnená rybárska loď, prišlo o život viac ako 600 ľudí.



Bezprecedentné počty úmrtí migrantov boli minulý rok zaznamenané v Afrike (1866) a Ázii (2138). V Afrike sa väčšina úmrtí vyskytla v saharskej púšti a na morskej trase na španielske Kanárske ostrovy. V Ázii vlani zomreli stovky afganských a rohinských utečencov.



O niečo viac ako polovica z celkového počtu úmrtí migrantov v roku 2023 bola dôsledkom utopenia, deväť percent bolo spôsobených dopravnými nehodami a sedem percent násilím.



IOM eviduje úmrtia alebo zmiznutia ľudí na úteku od roku 2014 v rámci projektu Missing migrants (Nezvestní migranti). Odvtedy zdokumentovala 63.872 prípadov vrátane 26.553 ľudí, ktorých telá sa nepodarilo nájsť. Odhaduje sa však, že skutočné číslo je oveľa vyššie pre problémy so zberom údajov, najmä z odľahlých oblastí na súši alebo na mori.