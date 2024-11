Minzatuová sľúbila brániť pracovné miesta a sociálnu spravodlivosť

Brusel 12. novembra (TASR) - Kandidátka Rumunska na eurokomisárku Roxana Minzatuová sa v utorok popoludní v Európskom parlamente (EP) v Bruseli postavila pred poslancov z výborov pre zamestnanosť (EMPL) a kultúru (CULT), aby zodpovedala na otázky týkajúce sa jej funkcie podpredsedníčky Európskej komisie (EK) a portfólia pre ľudí, zručnosti a pripravenosť. Informuje o tom spravodajca TASR.



Dodatočné otázky jej mohli klásť členovia výborov pre rodovú rovnosť a občianske slobody a spravodlivosť.



Vo svojom úvodnom prejave uviedla, že sa chce zamerať na pripravenosť, kvalitné pracovné miesta a sociálnu spravodlivosť. Plánuje spustiť Európsky dialóg, aby si vypočula očakávania ľudí týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, aj nový akčný plán na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv.



Lepšiu pripravenosť podľa nej zaistí lepšia mobilita pracovnej sily a opatrenia ako je Iniciatíva pre prenosnosť zručností, ktorej cieľom je uľahčiť uznávanie odbornej prípravy a kvalifikácie na úrovni EÚ.



Pred poslancami spomenula potrebu posilniť kvalitu odbornej prípravy za hranicami EÚ a zabezpečiť zručnosti v kľúčových oblastiach, akými sú veda, technika, inžinierstvo a matematika. Plánuje akcie na rozvoj talentov, zručnosti (vrátane digitálnych zručností) a konkurencieschopnosť trhu práce.



Pre zabezpečenie kvalitných pracovných miest chce podporovať plán kvality pracovných miest a implementovať sociálne zákony EÚ a právne predpisy o minimálnej mzde.



Jej snahou bude posilniť Európsky úrad práce (ELA) so sídlom v Bratislave.



Minzatuová zdôraznila dôležitosť zaistiť dôstojné mzdy a spravodlivé pracovné podmienky pre všetkých, s osobitným zameraním na ľudí so zdravotným postihnutím. Zdôraznila dôležitosť inkluzívnosti na trhu práce a rovnakých príležitostí najmä pre mladých ľudí, ktoré by podporila záruka pre mladých ľudí.



Upozornila, že štvrtina detí v EÚ žije na hranici chudoby a že v Únii je milión ľudí bez domova. Zdôraznila preto potrebu bojovať proti chudobe a zabezpečiť sociálnu spravodlivosť. Tomu má pomôcť komplexná európska politika proti chudobe, ktorá siaha od bývania po energetiku, dopravu po zdravotnú starostlivosť a od klímy po rodovú rovnosť.



Po sérii otázok poslancov prisľúbila silnejšie financovanie programu Erasmus+ v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR), ktorý by mal osloviť viac príjemcov zo zraniteľného ekonomického prostredia.



"Budúca Európska komisia bude investičnou komisiou," povedala poslancom.



Rovnako sa chce posnažiť, aby Európska aliancia univerzít získala potrebné právne postavenie, a to zvýšením počtu univerzít, ktoré sa pripájajú k tejto iniciatíve a ponukou všeobecne uznávaného titulu.



Predsedovia výborov vyjadrili nespokojnosť s názvom portfólia, pretože podľa nich neodráža potrebu zamerania sa EK na kvalitné pracovné miesta a nespomína vzdelávanie.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.