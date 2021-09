Európsky parlament odinštaloval termokamery od firmy Hikvision

Miriam Lexmann, europoslankyňa (KDH), foto z archívu. Foto: Európsky parlament

Brusel 22. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) odstránil zo svojich priestorov všetky termokamery vyrobené čínskou spoločnosťou Hikvision. Stalo sa tak aj na podnet slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann (KDH), ktorá na to spoločne s niekoľkými kolegami z iných členských krajín EÚ vyzvala vedenie europarlamentu.Lexmann v stredu upozornila, že tieto prístroje europarlament používal na meranie teploty osôb v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pri vstupe do svojich budov.Podľa jej vyjadrenia čínska spoločnosť Hikvision kamery a iné technológie používa v rozpore s ľudskými právami v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.Spojené štáty túto spoločnosť označili za komplica čínskych represií, svojvoľného masového väznenia a sledovania pomocou sofistikovaných technológií voči Ujgurom, Kazachom a ďalším príslušníkom minoritných skupín v tomto regióne. Viac ako milión čínskych občanov sa nachádza v takmer 400 internačných táboroch, v ktorých podľa dostupných dôkazov dochádza k mučeniu, týraniu a znásilňovaniu.Europoslankyňa Lexmann dlhodobo poukazuje na neprijateľnú ľudskoprávnu situáciu v provincii Sin-ťiang. V marci tohto roku ju Čína zaradila na sankčný zoznam desiatich európskych osobností a štyroch inštitúcií, ktoré podľa Pekingu poškodzujú čínske záujmy.Lexmann ocenila prístup predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý ju osobne informoval, že kamery čínskej spoločnosti boli odstránené.opísala situáciu Lexmann.Využívanie kamier spoločnosti Hikvision, ktorými mestské a štátne polície sledujú bezpečnosť v obciach, v súčasnosti rieši aj Česká republika.Poslankyňa v tejto súvislosti uviedla, že považuje za neprijateľné používať kamery od takého výrobcu, v súvislosti s ktorým sú závažné podozrenia na porušovanie ľudských práv. A vyzvala slovenské firmy a kompetentné orgány, aby boli s týmito okolnosťami dôkladne oboznámené, a to zvlášť v procese verejného obstarávania.odkázala poslankyňa.