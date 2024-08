Moskva 14. augusta (TASR) - Útokmi ukrajinskej armády v Kurskej oblasti Kyjev spôsobil, že téma mierových rokovaní Ukrajiny s Ruskom bude mať dlhodobú pauzu. Podľa agentúry TASS citovanej agentúrou Reuters to v stredu vyhlásil osobitný vyslanec ruského ministerstva zahraničných vecí Rodion Mirošnik.



Mirošnik dodal, že Ruská federácia vedie "so spriatelenými štátmi" konzultácie na tému ukrajinských útokov v Kurskej oblasti.



Podľa statusov agentúry TASS na platforme Telegram Mirošnik okrem toho obvinil ukrajinskú armádu, že "cielene využíva drony pri útokoch na deti v ruských regiónoch".



V tejto súvislosti doplnil, že v 11 oblastiach frontovej línie bolo od 1. januára do súčasnosti v dôsledku použitia ukrajinských bezpilotných systémov zranených 34 maloletých a deväť ďalších detí prišlo o život.



Ukrajina považuje Mirošnika - bývalého ukrajinského politika a novinára - za kolaboranta s Ruskom a uvalila naňho sankcie. Na svoj sankčný zoznam ho zaradila aj Európska únia.



V rokoch 2015-22 bol Mirošnik zástupcom proruskej samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) na rokovaniach kontaktnej skupiny o mierovom urovnaní situácie na východnej Ukrajine. Pôsobil aj ako poslanec zastupiteľstva Luhanskej oblasti za proruskú Stranu regiónov a bol hovorcom Viktora Janukovyča, keď bol predsedom tejto strany.



Od mája do októbra 2022 bol Mirošnik vyslancom LĽR v Ruskej federácii. Od 30. augusta 2023 je vyslancom ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie s osobitným poverením "pre otázky zločincov kyjevského režimu".