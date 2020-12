Mirrenová: Divadelníkom v Británii hrozí pre pandémiu strata domova

Londýn 7. decembra (TASR) - Divadelníkom v Británii hrozí riziko, že v dôsledku pandémie nového koronavírusu prídu o strechu nad hlavou a zostanú bez domova. Povedala to v rozhovore pre tlačovú agentúru Press Association (PA) oscarová britská herečka a režisérka Helen Mirrenová.



Divadlá sa v Británii zavreli v marci počas prvej vlny pandémie COVID-19, pripomenula agentúra AFP. Hoci sa odvtedy protipandemické opatrenia zmiernili, mnohé divadlá si nemôžu dovoliť opätovne otvoriť a hrať len pre obmedzený počet divákov. Niektoré z nich boli dokonca nútené svoje sály zatvoriť natrvalo.



Mnohí zamestnanci divadiel - od hercov až po kulisárov - tak zažívajú ťažké časy, keďže patria medzi samostatne zárobkove činné osoby a žijú "od platu k platu", priblížila Mirrenová, ktorá získala Oscara za stvárnenie britskej panovníčky Alžbety II. vo filme Kráľovná z roku 2006.



Ak nedostávajú pravidelný plat - čo je pre mnohých z nich v aktuálnom období realitou - hrozí im, že skončia na ulici, dodala. Ľudia pôsobiaci vo sfére umenia podľa nej "skutočne trpia". "Znepokojujúce je jednoducho to, že ľudia nebudú schopní zaplatiť nájom," varovala. "Musia platiť účty, prenájom a veľmi často nepatria medzi tých, ktorým sa podarilo našetriť si pre seba bezpečnostnú rezervu," ozrejmila situáciu mnohých umelcov a iných divadelných profesií 75-ročná herečka.



Britská vláda tento rok schválila pre ľudí pracujúcich v oblasti umenia finančný balík vo výške 1,57 miliardy libier (1,7 miliardy eur), ktorý im má pomôcť prekonať straty zapríčinené koronavírusovou krízou. Nezávislí umelci však často nie sú do týchto schém pomoci zahrnutí a preto sú nútení nájsť si novú prácu v iných odvetviach. "Ľudia potrebujú finančnú a potravinovú pomoc," apelovala Mirrenová, ktorá v súčasnosti organizuje vianočnú zbierku jedla. Počas sviatočného obdobia v rámci tohto projektu rozdajú 200.000 porcií jedla pre ľudí bez domova a iné zraniteľné osoby.