MIRRI: Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunú financie z grantov EHP

Bratislava 1. apríla (TASR) – Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunie 400.000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Informuje o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ďalšieho pol milióna eur má ísť na aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR na zlepšenie podmienok žiadateľov o azyl. Z balíka sa má financovať napríklad rekonštrukcia pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi.



Zdroje sa presunú z programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorý spravuje MIRRI, a to vďaka reakcii donorských krajín Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. "V spolupráci s prispievateľskými štátmi sme expresne rýchlo rozhodli o úpravách rozpočtov šiestich projektov s ukrajinskými partnermi. To nám umožní presunúť 400.000 eur na humanitárnu pomoc. Zároveň donorské krajiny podporili vznik úplne nového projektu pre Migračný úrad MV SR, ktorý bude mať dlhodobý pozitívny prínos pre azylový systém na Slovensku," povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



Ministerstvo investícií oslovilo slovenských aktérov, ktorí majú vo svojich projektoch ukrajinských partnerov, aby zvážili použitie časti prostriedkov na humanitárnu pomoc. Ponuku prijali Ministerstvo vnútra SR, mesto Košice, Združenie miest a obcí Slovenska, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Balík 400.000 eur sa prerozdelí medzi subjekty, ktorými sú Národná univerzita V. N. Karazina v Charkove, Mestská rada v Charkove, Užhorodská mestská rada, Zakarpatská regionálna štátna správa, Katedra mestského rozvoja a architektúry Užhorod, Združenie ukrajinských miest v Kyjeve, Štátna hraničná stráž Ukrajiny, Bezpečnostná služba Ukrajiny, Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie CBRN rizík, Regionálne centrum pre analýzu rizík a Inštitút rozvoja karpatského regiónu.



V spolupráci s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom rozbieha MIRRI iniciatívu. "Vďaka nej sa pol milióna eur z grantov EHP a Nórska využije na aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra SR," uviedli z odboru komunikácie MIRRI. Má ísť o zlepšenie podmienok žiadateľov o azyl v azylových táboroch a zlepšenie služieb pre migrantov. "Osobitná pozornosť sa venuje ženám s deťmi najmä v pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi (okres Veľký Krtíš). Tento tábor má kapacitu približne 140 osôb a slúži prevažne ohrozeným skupinám, pre ktoré by mal vzniknúť funkčnejší priestor. Počíta sa s rekonštrukčnými prácami, vďaka ktorým sa telocvičňa v tábore zmení na multifunkčný priestor schopný slúžiť ako núdzové ubytovanie. Plánuje sa aj nákup výpočtovej techniky a podľa potreby ďalšej techniky a materiálu," uzavrel odbor komunikácie.