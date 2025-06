Mirzojan: Arménsko a EÚ začali konzultácie o bezpečnosti a obrane

Jerevan 30. júna (TASR) - Arménsko a Európska únia začali konzultácie o bezpečnosti a obrane, oznámil v pondelok premiér Ararat Mirzojan. Spolu so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou na tlačovej konferencii v Jerevane označili začiatok rokovaní v týchto oblastiach za „zásadný krok“ k zosúladeniu spolupráce. Informovala o tom agentúra Armenpress, píše TASR.



„V tejto súvislosti by som chcel osobitne zdôrazniť spoluprácu zameranú na posilnenie odolnosti Arménska a ďalší rozvoj demokratických inštitúcií vrátane úsilia v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám,“ povedal Mirzojan.



Vzťahy Arménska s EÚ sa v poslednom období zlepšili. Tamojší parlament v marci schválil návrh zákona, ktorý vládu vyzýva, aby začala proces vstupu do EÚ. Ten však však podľa médií nebude jednoduchý.



Táto kaukazská krajina s 2,7 milióna obyvateľmi nemá s EÚ spoločnú hranicu a v hospodárstve je stále značne závislá od Ruska. Na jej území má tiež Rusko vojenskú základňu. Moskva opakovane uviedla, že Jerevan bude musieť vystúpiť z Eurázijskej ekonomickej únie, ak vstúpi do EÚ.



Mirzojan s Kallasovou diskutoval aj o poskytovaní pomoci Arménsku v rámci Európskeho mierového nástroja. Obaja podľa slov premiéra tiež vyzdvihli činnosť monitorovacej misie EÚ.