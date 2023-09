Mirzojan v OSN: V Karabachu bolo násilne vysídlených vyše 10.000 ľudí

New York 22. septembra (TASR) - Viac než 10.000 ľudí bolo v Arménmi obývanom azerbajdžanskom odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach násilne vysídlených vrátane žien, detí a starších ľudí, ktorí sú nútení bez jedla žiť pod holým nebom, uviedol vo štvrtok arménsky minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan. Informovala o tom agentúra DPA.



Arménsko obvinilo Azerbajdžan z "etnických čistiek a masových zverstiev" voči arménskej populácii v Karabachu. Azerbajdžan tento región v priebehu utorka a stredy vojensky obsadil.



"Intenzita a krutosť (azerbajdžanskej) ofenzívy jasne poukazuje na to, že jej zámerom je dokončiť etnické čistky arménskej populácie v Náhornom Karabachu," povedal šéf arménskej diplomacie na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.



Mirzojan zároveň zopakoval tvrdenia arménskych zdrojov, podľa ktorých prišlo počas azerbajdžanskej ofenzívy o život najmenej 200 ľudí a ďalších 400 utrpelo zranenia.



Tisícky rodín zostali rozdelené, upozornil. Zároveň dodal, že "situácia bola alarmujúca už nejaký čas, medzinárodné spoločenstvo však odmietalo brať tieto alarmujúce náznaky dostatočne vážne".



Delostrelectvom a raketami začal Azerbajdžan v utorkových ranných hodinách ostreľovať svoj Arménmi obývaný odštiepenecký región Náhorný Karabach v rámci "protiteroristickej operácie", ktorej cieľom malo byť "nastolenie ústavného poriadku", pripomína DPA. Voči arménskym separatistom boli azerbajdžanské jednotky vo vojenskej presile. Separatisti sa v priebehu stredy vzdali.



V súčasnosti panujú obavy, že množstvo z nich bude vyhnaných z domovov, a v prípade, že v oblasti zostanú, budú terčom násilia zo strany Azerbajdžanu.