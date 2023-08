Misia Artemis 3 možno nebude zahŕňať pristátie s ľudskou posádkou

Washington 9. augusta (TASR) - Misia Artemis 3, ktorá má v roku 2025 vrátiť ľudí na Mesiac, možno nakoniec nebude zahŕňať pristátie s ľudskou posádkou. V utorok to pripustil jeden z vedúcich predstaviteľov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Ako v noci na stredu uviedla agentúra AFP, zástupca administrátora NASA pre vývoj prieskumných systémov Jim Free na brífingu novinárov informoval, že predpokladom pre danú lunárnu misiu je, aby boli k dispozícii kľúčové prvky - najmä pristávací modul, ktorý vyvíja spoločnosť SpaceX.



Ak by nebol pripravený včas, Artemis 3 by sa mohla zmeniť na inú misiu, priznal Free.



V rámci programu Artemis naplánovala NASA sériu misií so zvyšujúcou sa náročnosťou, ktorých cieľom je návrat ľudí na Mesiac a vybudovanie trvalej stanice s cieľom vyvinúť a otestovať technológie pre prípadnú cestu na Mars.



Prvá z nich, Artemis 1, uskutočnila v roku 2022 let sondy bez posádky okolo Mesiaca. Misia Artemis 2 je naplánovaná na november 2024 a v rámci nej vyšle NASA do vesmíru štvorčlennú posádku, ktorá obletí Mesiac, no ešte na ňom nepristane.



Počas misie Artemis 3 - naplánovanej na december 2025 - úrad NASA naplánoval návrat ľudí na Mesiac - prvý od roku 1972; tentoraz však astronauti pristanú na južnom póle Mesiaca, kde sa dá ťažiť ľad a voda z neho je okrem podpory prežitia pozemšťanov priamo na povrchu Mesiaca využiteľná aj ako základ pre raketové palivo na vesmírne lety.



V rámci misie Artemis spoločnosť SpaceX Elona Muska získala objednávku na pristávací modul založený na verzii prototypu rakety Starship, ktorý však ešte zďaleka nie je hotový - testovací let sa v apríli skončil dramatickým výbuchom. Dátum nového skúšobného letu zatiaľ nie je známy.



Free na brífingu uviedol, že predstavitelia NASA pred niekoľkými týždňami navštívili areál SpaceX Starbase v americkom štáte Texas, aby sa oboznámili s postupom prác na module i s celkovými plánmi týkajúcimi sa misie.



Aj keď bola táto návšteva obohacujúca, Free priznal, že má isté obavy z meškania Starshipu. Okrem iného aj pre to, že toto meškanie má za následok ďalšie problémy, napr. pre dodávateľa skafandrov či pre zostavenie simulátorov, na ktorých by sa astronauti mali naučiť ovládať systémy lode Starship.