Misia EÚ prevzala kontrolu nad loďou po útoku pirátov pri Somálsku
Autor TASR
Mogadišo 12. novembra (TASR) - Námorná misia Európskej únie prevzala kontrolu nad iránskym plavidlom, ktoré minulý týždeň použili piráti pri útoku na ropný tanker pri pobreží Somálska. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
V poslednom období došlo v oblasti Afrického rohu k viacerým útokom na lode, vrátane prvého prípadu, ktorý majú podľa všetkého na svedomí somálski piráti. Incidenty opäť vyvolali obavy o bezpečnosť námorných trás, po ktorých sa prepravujú strategické energetické suroviny a tovar pre svetové trhy.
Podľa námornej misie EÚ (Operácia Atalanta) je posádka zadržaného plavidla v poriadku a v dobrom zdravotnom stave. Misia zároveň spolupracuje so somálskymi úradmi na vypátraní páchateľov, ktorí loď po útoku opustili.
Piráti loď a posádku zajali začiatkom mesiaca a o niekoľko dní ju použili na útok na maltský tanker Hellas Aphrodite, ktorý prepravoval benzín z Indie do Južnej Afriky.
