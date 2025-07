Misia EÚ: Pri útoku na plavidlo v Červenom mori zahynuli námorníci

Saná 8. júla (TASR) - Pri útoku na grécke plavidlo Eternity C plaviace sa pod libérijskou vlajkou v Červenom mori zahynuli traja námorníci a dvaja ďalší utrpeli zranenia, informovala v utorok misia EÚ Aspides, ktorá zodpovednosť za útok pripísala jemenským povstalcom. Tí sa k nemu zatiaľ neprihlásili, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



K útoku, ktorý sa začal v pondelok večer a pokračoval v utorok ráno, došlo približne 90 kilometrov juhozápadne od jemenského prístavu Hudajdá, teda neďaleko oblasti, kde húsíovia v nedeľu napadli plavidlo Magic Seas, takisto plaviace sa pod libérijskou vlajkou a prevádzkované Gréckom, s pomocou viacerých malých lodí, pričom naň strieľali z granátometov a ručných zbraní i z dronov.



Povstalci tvrdia, že posádka Magic Seas ignorovala varovanie ich námorných síl. Následne na ňu zaútočili a loď údajne potopili, avšak 19 členom posádky umožnili z plavidla vystúpiť. Zachránila ich obchodná loď, ktorá v pondelok dorazila do Džibutska.



Húsíovia sa k útoku na loď Eternity C zatiaľ nevyjadrili, uviedla agentúra Reuters. V Červenom mori smerovala na sever k Suezskému prieplavu, keď sa v pondelok večer dostala pod paľbu mužov na malých člnoch a bezpilotných lietadiel nesúcich bomby. Na palube sa lode sa podľa zdroja Reuters nachádzalo 22 členov posádky - 21 Filipíncov a jeden Rus.



Bezpečnostná stráž na Eternity C paľbu ma útok odpovedala streľbou. Podľa misie Aspides zahynuli traja námorníci a dvaja sa zranili. Libérijská delegácia na zasadnutí Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) zase uviedla, že o život prišli dvaja členovia posádky.



„Po niekoľkých mesiacoch pokoja predstavuje obnovenie poľutovaniahodných útokov v Červenom mori opätovné porušovanie medzinárodného práva a slobody plavby,“ podotkol v utorok generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez.



Šiitskí povstalci, ktorí už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu, začali v novembri 2023 - krátko po vypuknutí vojny v Pásme Gazy - ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom. Útoky označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze. Niekoľkokrát vypustili drony a rakety aj priamo na Izrael. Väčšinu z nich zostrelila protivzdušná obrana.



Tieto útoky vyvolali odvetu USA a Británie a narušili globálny obchod, keďže lode medzi Áziou a Európou v dôsledku toho neplávali skratkou cez Suezský prieplav, ale okolo celej Afriky. Húsíovia následne začali útočiť aj na lode spájané práve s USA a Britániou.