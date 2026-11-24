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Misia Euclid priniesla údaje o vyše 900 miliónoch galaxií
Euclid bola spustená v júli 2023 na vytvorenie najväčšej mapy vesmíru, na ktorej sa zaznamená tretina oblohy a viac ako desať miliárd rokov histórie kozmu.
Autor TASR
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Paríž 24. novembra (TASR) - Misia Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Euclid, ktorej cieľom je vytvoriť najväčšiu 3D mapu vesmíru, odhalila vo svojom prvom veľkom zverejnení údajov viac ako 900 miliónov galaxií. Zároveň zaznamenala 15.000 možných prípadov javu, ktorý by mohol pomôcť pri spoznávaní „temného vesmíru“, informuje TASR na základe správy portálu The Guardian.
Euclid bola spustená v júli 2023 na vytvorenie najväčšej mapy vesmíru, na ktorej sa zaznamená tretina oblohy a viac ako desať miliárd rokov histórie kozmu. Cieľom je objasniť dve z najväčších záhad vesmíru - povahu temnej energie a temnej hmoty, keďže prvá tvorí asi 70 percent a druhá približne 25 percent vesmíru.
Podľa odborníka Andyho Taylora z Univerzity v Edinburghu, ktorý vedie pozemný úsek misie, v súčasnosti existujú rozsiahlejšie výskumy ako Euclid, no žiadny nie je taký podrobný. Hubblov teleskop napríklad vytvára snímky s veľmi vysokým rozlíšením, no zároveň nepokrýva takú veľkú časť oblohy.
„Technologický pokrok misie Euclid spočíva v tom, že si vieme zachovať toto vysoké rozlíšenie, no teraz môžeme v podstate zmapovať obrovské úseky oblohy, obrovské oblasti vesmíru,“ vysvetlil Taylor. „Ide o najväčší obrázok vesmíru vo vysokom rozlíšení, aký sme kedy mali,“ povedal o prvej zverejnenej sérií údajov, ktoré mapujú zhruba 14 percent oblohy. V rámci nich bolo zachytených vyše 900 miliónov galaxií a viac ako 60 miliónov potenciálnych kvazarov - vzdialených vysokoenergetických aktívnych galaktických jadier, poháňaných supermasívnymi čiernymi dierami.
Údaje zahŕňajú zrejme aj silné gravitačné šošovkovanie. Ide o efekt zväčšovania, ktorý vzniká, keď sa jedna galaxia, často súčasť viacerých galaxií, nachádza pred inou, vzdialenejšou. Podľa Taylora už Albert Einstein predpovedal, že gravitačný vplyv galaxie v popredí skreslí časopriestor, čím sa ohnú lúče svetla z galaxie v pozadí a vytvorí dojem, že ide o jasné oblúky alebo prstence. Kľúčové je, že prítomnosť temnej hmoty tento efekt výrazne zosilňuje, pretože zvyšuje hmotnosť, a tým aj gravitáciu galaxie.
Štúdium silného gravitačného šošovkovania by mohlo pomôcť vedcom vylúčiť rôzne teórie o povahe temnej hmoty, keďže šošovkovanie je ovplyvnené jej rozložením v galaxii, a to závisí od jej vlastností. Podľa odborníka z Univerzity v Edinburghu existovalo doposiaľ asi 1000 záznamov silného gravitačného šošovkovania, no Euclid poskytol 15.000 možných záznamov, pričom sa odhaduje, že celkovo ich do konca misie zozbiera 170.000.
Taylor dodal, že budúce leto sa očakáva zverejnenie ďalších údajov vrátane informácií o rozložení galaxií či slabom gravitačnom šošovkovaní. „Na základe vzoru skreslení môžeme vytvoriť mapu ukazujúcu, kde sa vo vesmíre nachádza všetka temná hmota,“ povedal Taylor. Vedci by následne mohli zistiť jej štatistické vlastnosti a porovnať výsledky s rôznymi teóriami. „V závislosti od typu temnej hmoty a typu temnej energie očakávame, že na oblohe uvidíme mierne odlišné vzory,“ vysvetlil. Odborník dodal, že Euclid môže priniesť veľa objektov, ktoré sme doteraz nikdy nevideli, a množstvo javov, ktoré bude možné skúmať.
Euclid bola spustená v júli 2023 na vytvorenie najväčšej mapy vesmíru, na ktorej sa zaznamená tretina oblohy a viac ako desať miliárd rokov histórie kozmu. Cieľom je objasniť dve z najväčších záhad vesmíru - povahu temnej energie a temnej hmoty, keďže prvá tvorí asi 70 percent a druhá približne 25 percent vesmíru.
Podľa odborníka Andyho Taylora z Univerzity v Edinburghu, ktorý vedie pozemný úsek misie, v súčasnosti existujú rozsiahlejšie výskumy ako Euclid, no žiadny nie je taký podrobný. Hubblov teleskop napríklad vytvára snímky s veľmi vysokým rozlíšením, no zároveň nepokrýva takú veľkú časť oblohy.
„Technologický pokrok misie Euclid spočíva v tom, že si vieme zachovať toto vysoké rozlíšenie, no teraz môžeme v podstate zmapovať obrovské úseky oblohy, obrovské oblasti vesmíru,“ vysvetlil Taylor. „Ide o najväčší obrázok vesmíru vo vysokom rozlíšení, aký sme kedy mali,“ povedal o prvej zverejnenej sérií údajov, ktoré mapujú zhruba 14 percent oblohy. V rámci nich bolo zachytených vyše 900 miliónov galaxií a viac ako 60 miliónov potenciálnych kvazarov - vzdialených vysokoenergetických aktívnych galaktických jadier, poháňaných supermasívnymi čiernymi dierami.
Údaje zahŕňajú zrejme aj silné gravitačné šošovkovanie. Ide o efekt zväčšovania, ktorý vzniká, keď sa jedna galaxia, často súčasť viacerých galaxií, nachádza pred inou, vzdialenejšou. Podľa Taylora už Albert Einstein predpovedal, že gravitačný vplyv galaxie v popredí skreslí časopriestor, čím sa ohnú lúče svetla z galaxie v pozadí a vytvorí dojem, že ide o jasné oblúky alebo prstence. Kľúčové je, že prítomnosť temnej hmoty tento efekt výrazne zosilňuje, pretože zvyšuje hmotnosť, a tým aj gravitáciu galaxie.
Štúdium silného gravitačného šošovkovania by mohlo pomôcť vedcom vylúčiť rôzne teórie o povahe temnej hmoty, keďže šošovkovanie je ovplyvnené jej rozložením v galaxii, a to závisí od jej vlastností. Podľa odborníka z Univerzity v Edinburghu existovalo doposiaľ asi 1000 záznamov silného gravitačného šošovkovania, no Euclid poskytol 15.000 možných záznamov, pričom sa odhaduje, že celkovo ich do konca misie zozbiera 170.000.
Taylor dodal, že budúce leto sa očakáva zverejnenie ďalších údajov vrátane informácií o rozložení galaxií či slabom gravitačnom šošovkovaní. „Na základe vzoru skreslení môžeme vytvoriť mapu ukazujúcu, kde sa vo vesmíre nachádza všetka temná hmota,“ povedal Taylor. Vedci by následne mohli zistiť jej štatistické vlastnosti a porovnať výsledky s rôznymi teóriami. „V závislosti od typu temnej hmoty a typu temnej energie očakávame, že na oblohe uvidíme mierne odlišné vzory,“ vysvetlil. Odborník dodal, že Euclid môže priniesť veľa objektov, ktoré sme doteraz nikdy nevideli, a množstvo javov, ktoré bude možné skúmať.