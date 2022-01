Misia europoslancov pôjde na Ukrajinu, chce jej vyjadriť podporu

Brusel 27. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) chce dať jasne najavo, že stojí na strane Ukrajiny. To má byť jedným z hlavných motívov mimoriadnej osemčlennej pracovnej misie skupiny europoslancov na Ukrajine, ktorá sa uskutoční 30. januára až 2. februára, informuje z Bruselu spravodajca TASR.



Plánovanú misiu vo štvrtok večer potvrdil nemecký europoslanec a predseda Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) David McAllister a francúzska europoslankyňa a šéfka Podvýboru EP pre bezpečnosť a obranu (SEDE) Nathalie Loiseauová. Okrem nich delegáciu doplnia ďalší šiesti zákonodarcovia z AFET a SEDE.



Poslanci majú za cieľ priamo na mieste odsledovať situáciu, ktorá vznikla po masovom prísune ruských vojsk do blízkosti ukrajinských hraníc. Chcú takto prejaviť solidaritu EP s Ukrajincami a vyjadriť nesúhlas s krokmi Ruska, ktoré by viedli k ďalšej eskalácii krízy.



Europarlament upozornil, že táto návšteva je súčasťou rozsiahlejšieho diplomatického úsilia o zmiernenie napätia a vyhnutie sa vojne na Ukrajine.



Členovia parlamentnej delegácie sa stretnú s predsedom ukrajinského parlamentu a členmi viacerých výborov. Požiadali aj o stretnutie s prezidentom, predsedom vlády, ministrom zahraničných vecí a obrany a tiež podpredsedom vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu.



"O územnej celistvosti Ukrajiny sa nedá rokovať. Pokusy Ruska o opätovné vytvorenie deliacich čiar na európskom kontinente podkopávajú základné základy a princípy, na ktorých je postavená európska bezpečnosť. Sféry vplyvu nepatria do 21. storočia," odkázal šéf výboru AFET.



Vyjadril znepokojenie z prítomnosti viac než 100.000 ruských vojakov a najnovších manévrov v blízkosti ukrajinských hraníc.



"Akýkoľvek ruský vojenský zásah na Ukrajine bude mať obrovské následky a náklady," zopakoval McAllister pozíciu, ktorú oficiálne prezentujú inštitúcie a lídri EÚ.



Zároveň skonštatoval, že agresívny postoj Ruska posilnil partnerstvo medzi Európou a jej transatlantickými spojencami.



"Európska únia sa pripravuje na možnosť masívnych a bezprecedentných sankcií, ak by Rusko konalo vojensky. To nie sú prázdne slová, sankcie voči Rusku už platia a všetci Európania dali jasne najavo svoju ochotu zájsť oveľa ďalej so sankciami, ak bude Rusko pokračovať vo svojom zlovoľnom postoji voči Ukrajine," odkázala liberálna poslankyňa Loiseauová.



spravodajca TASR Jaromír Novak