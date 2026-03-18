< sekcia Zahraničie
Misia MMF začala rokovania s ukrajinskou vládou
Fond koncom februára schválil Ukrajine štvorročný úver v hodnote 8,1 miliardy USD (7,04 miliardy eur) na podporu ekonomiky, pričom Kyjevu uvoľnil prvých 1,5 miliardy USD.
Autor TASR
Kyjev 18. marca (TASR) - Misia Medzinárodného menového fondu (MMF) začala v stredu rokovania s ukrajinskou vládou, od ktorej žiada nepopulárne ekonomické kroky, vrátane zvyšovania daní pre malé firmy a podnikateľov. Uviedli to zástupcovia fondu, ktorého financie sú pre makroekonomickú a finančnú stabilitu Ukrajiny kľúčové. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Rokovania budú pokrývať makroekonomickú politiku a kľúčové štrukturálne reformy,“ povedala Priscilla Toffanová, zástupkyňa MMF na Ukrajine. Fond koncom februára schválil Ukrajine štvorročný úver v hodnote 8,1 miliardy USD (7,04 miliardy eur) na podporu ekonomiky, pričom Kyjevu uvoľnil prvých 1,5 miliardy USD. Ďalšie tranže však budú závisieť od toho, ako bude vláda plniť podmienky stanovené fondom.
Vojna na Ukrajine trvá už viac než štyri roky, čoho výsledkom je rastúci rozpočtový deficit. Podľa ukrajinskej vlády a ekonómov bude Kyjev potrebovať tento rok na vykrytie schodku z externých zdrojov 45 miliárd až 52 miliárd USD.
Čo sa týka rokovaní s MMF, podľa ekonómov aj poslancov sa fond bude zameriavať na spomínané zvýšenie daní pre podnikateľov a malé podniky, ďalej redukciu sivej ekonomiky a vytvorenie rovnakých podmienok pre firmy.
Ukrajinský parlament musí schváliť balík legislatívnych zmien zahrnujúci aj zvyšovanie daní do konca marca. Vláda odhaduje, že zmeny sa dotknú približne 250.000 podnikateľov. Vyššie dane budú musieť platiť aj digitálne platformy a MMF okrem toho požaduje aj obmedzenie výnimiek pri platbe dane z pridanej hodnoty.
(1 EUR = 1,15 USD)
