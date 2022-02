Misia OBSE v Donbase zaznamenala nárast počtu porušení prímeria

Kyjev 18. februára (TASR) - Osobitná monitorovacia misia OBSE zaznamenala vo štvrtok v Donbase vyše 500 prípadov porušenia prímeria. Uvádza sa to v jej správe, z ktorej v piatok citovala agentúra Interfax.



V Doneckej oblasti bolo zistených 189 prípadov porušenia prímeria, vrátane 128 výbuchov, a v Luhanskej oblasti 402 prípadov, vrátane 188 výbuchov, informovala v piatok agentúra Ukrinform.



Väčšina priestupkov bola zaznamenaná v oblasti obce Zolote, ktorú kontrolujú ukrajinské vládne sily a ktorá je vzdialená ako 60 kilometrov západne od Luhanska.



Vojenské velenia oboch samozvaných republík v Donbase v noci na piatok informovali, že ukrajinské jednotky naďalej a opakovane porušujú režim prímeria.



Situácia na demarkačnej čiare na východe Ukrajiny sa výrazne vyhrotila vo štvrtok ráno. Obe samozvané republiky hlásili najintenzívnejšie ostreľovanie zo strany ozbrojených síl Ukrajiny za posledné mesiace.



Informácie o obetiach na životoch zatiaľ nie sú, ale ostreľovanie poškodilo viacero objektov civilnej infraštruktúry.



Agentúra UNIAN s odvolaním sa na ukrajinskú armádu informovala, že v dôsledku bojových aktivít proruských síl utrpeli vo štvrtok zranenia dvaja príslušníci vládnych síl a najmenej päť civilistov.



Agentúra TASS upozornila na to, že toto zhoršenie situácie časovo kolidovalo s pracovnou cestou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do zóny vojenských operácií v Donbase. Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uviedol, že Kremeľ monitoruje situáciu na Donbase a považuje ju za "veľmi, veľmi nebezpečnú", a to "pre provokácie ukrajinskej strany".



Vedenia DĽR a LĽR v posledných dňoch upozorňujú na presuny ukrajinskej vojenskej techniky k styčnej línii v Donbase a tvrdia, že ukrajinská armáda sa pripravuje na začatie vojenskej operácie, aj z oblasti Azovského mora.



Ukrajinské vojenské velenie v noci na piatok opäť deklarovalo, že Kyjev neplánuje v Donbase žiadne útočné operácie.