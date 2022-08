Guterres: Misia OSN bude zbierať fakty o útoku na väznicu na Ukrajine

New York 4. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu oznámil, že vytvorí misiu, ktorej úlohou bude zistiť fakty a odhaliť pravdu o útoku na väznicu v Kremľom ovládanom meste Olenivka na východe Ukrajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Z bombového útoku, pri ktorom minulý týždeň zahynuli desiatky ukrajinských vojnových zajatcov, sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva.



"Dostali sme od Ruskej federácie aj od Ukrajiny žiadosti o vyšetrovanie," povedal Guterres na tlačovej konferencii.



"Rozhodol som sa zriadiť v súlade s mojimi kompetenciami a právomocami misiu na zhromažďovanie faktov," pokračoval Guterres s tým, že nemá právomoc vyšetrovať trestné činy. Podmienky misie sa spresňujú a ako šéf OSN doplnil, dúfa, že Rusko a Ukrajina sa na nich dohodnú.



"Dúfame, že obe strany nám umožnia prístup a poskytnú všetky údaje, ktoré sú potrebné na objasnenie toho, čo sa stalo," povedal Guterres. Informoval tiež, že hľadajú "do tímu misie kvalifikovaných, nezávislých ľudí".



Pri útoku na väznicu v Olenivke zahynulo vyše 50 ľudí. Moskva tvrdí, že medzi mŕtvymi boli príslušníci ukrajinských síl, ktorí sa vzdali po dlhých týždňoch obrany oceliarní Azovstaľ v Mariupole. Podnik vytrvalo bombardovali a ostreľovali ruské invázne jednotky.



Ruské ministerstvo obrany obvinilo z útoku na väznicu Ukrajinu, pričom ho údajne mala podniknúť raketami dlhého doletu, ktoré dodal Washingtonom. Ministerstvo uviedlo, že išlo "odpornú provokáciu" s cieľom zabrániť ukrajinským vojakom, aby sa podvolili a rozprávali o vojnových zločinoch Ukrajincov.



Kyjev však jednoznačne obvinil z útoku Rusko a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za "úmyselnú masovú vraždu ukrajinských vojnových zajatcov".