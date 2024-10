Misia OSN je pripravená podporiť diplomatické riešenie v Libanone

New York 11. októbra (TASR) - Veliteľ mierových jednotiek OSN Jean-Pierre Lacroix vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku upozornil, že bezpečnosť mierových síl OSN v Libanone je "čoraz viac v ohrození". Dodal, že operatívne aktivity misie UNIFIL sú od 23. septembra prakticky zastavené.



Ako v piatok informovala agentúra Reuters, citovaná TASR, Lacroix takto reagoval na ostreľovanie pozícií UNIFIL izraelskou armádou v južnom Libanone, pri ktorom boli vo štvrtok a v piatok zranení už štyria príslušníci misie OSN.



Lacroix vo svojom vystúpení v New Yorku uviedol, že misia UNIFIL je pripravená podporiť úsilie vedúce k diplomatickému riešeniu súčasnej situácie v Libanone a konfliktu medzi Izraelom a proiránskym libanonským hnutím Hizballáh.



Pripomenul, že UNIFIL má mandát podporovať implementáciu uznesenia BR OSN č. 1701, pričom však musí trvať na tom, že strany konfliktu ich musia implementovať samy.



Spomínaná rezolúcia BR OSN dáva UNIFIL mandát pomôcť libanonskej armáde udržať oblasť južnej hranice Libanonu s Izraelom ako demilitarizovanú zónu a bez prítomnosti vojakov iných armád. V danej oblasti však už roky pôsobia ozbrojené milície Hizballáhu, ktoré za posledný rok zintenzívnili ostreľovanie severu Izraela.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v tejto súvislosti apeloval, aby sa okrem rezolúcie č. 1701 implementovala aj rezolúcia č. 1559, prijatá v roku 2004, ktorá vyzýva na rozpustenie a odzbrojenie všetkých libanonských a nelibanonských milícií.



Francúzsky veľvyslanec pri OSN Nicolas de Riviere na zasadnutí BR OSN uviedol, že jedným z cieľov konferencie o Libanone, ktorú Francúzsko plánuje usporiadať 24. októbra, je rokovať o zaručení suverenity Libanonu.



Francúzsky diplomat neskôr pred novinármi objasnil, že Paríž sa zasadzuje za zvýšenú podporu inštitúciám libanonského štátu, najmä ozbrojeným silám, aby - s dobrým vybavením a zaškolením - pôsobili na juhu krajiny.