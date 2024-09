Misia OSN: Obe strany konfliktu v Sudáne môžu páchať vojnové zločiny

Ženeva 6. september (TASR) - Obe strany konfliktu v Sudáne spáchali činy, ktoré sa môžu rovnať vojnovým zločinom alebo zločinom proti ľudskosti. Uviedla to v piatok misia s mandátom OSN a zároveň odporučila vyslať do krajiny zahraničných mierotvorcov a rozšíriť zbraňové embargo OSN pre ochranu civilistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Misia OSN vypracovala správu o občianskej vojne v Sudáne na základe 182 rozhovorov s preživšími, ich rodinnými príslušníkmi a svedkami. V správe poukazuje na to, že sudánska armáda i polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) sú zodpovedné za útoky na civilistov, používajú týranie a svojvoľne zadržiavajú ľudí.



"Závažnosť týchto zistení poukazuje na naliehavé a okamžité opatrenia potrebné na ochranu civilistov," uviedol predseda trojčlennej misie Mohamed Chande Othman. Zároveň vyzval na okamžité vyslanie nezávislých a nestranných síl do krajiny. Misia okrem toho vyzýva na rozšírenie existujúceho zbraňového embarga OSN, ktoré sa v súčasnosti vzťahuje len na región Dárfúr na západe Sudánu.



Trojčelná misia v správe uviedla, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že RSF a ich spojenci páchajú aj iné vojnové zločiny vrátane sexuálneho otroctva a náboru detských vojakov.



Obe strany konfliktu už v minulosti odmietli takéto obvinenia zo strany Spojených štátov a ľudskoprávnych skupín a z páchania zločinov sa obviňujú navzájom. Na správu misie OSN žiadna zo strán bezprostredne nereagovala.



Vojna v Sudáne vypukla vlani v apríli medzi armádou vedenou de facto lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Príčinou boli nezhody súvisiace so spojením armády a RSF v rámci prechodu krajiny z vojenskej vlády k slobodným voľbám. Konflikt vyvolal v krajine jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete, pričom sudánski civilisti čelia zhoršujúcemu sa hladomoru, masovému vysídľovaniu a tiež chorobám.



Obe bojujúce strany sa na augustových rokovaniach o prímerí dohodli, že zabezpečia zlepšenie prístupu k humanitárnej pomoci. Neúčasť sudánskej armády na rokovaniach však tento proces brzdí.