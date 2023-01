Misia OSN: Počet obetí útoku pri ministerstve v Kábule stúpol na desať

Kábul 13. januára (TASR) - Na najmenej desať stúpol počet obetí stredajšieho samovražedného útoku neďaleko afganského ministerstva zahraničných vecí v Kábule. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na Asistenčnú misiu OSN v Afganistane (UNAMA).



Podľa UNAMA si výbuch vyžiadal 53 zranených. "Incident naďalej vyšetrujeme," dodala vo vyhlásení. K útoku sa prihlásila afganská odnož džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Afganské vládnuce hnutie Taliban informovalo len o piatich mŕtvych civilistoch. Talianska humanitárna organizácia Emergency uviedla, že do jej nemocnice v Kábule priviezli viac ako 40 zranených.



K útoku došlo v deň, keď sa v sídle ministerstva mali konať rokovania s čínskou delegáciou. Podľa zdrojov z afganskej vlády však v budove v čase výbuchu neboli nijakí cudzinci.



Taliban tvrdí, že od prevzatia moci v roku 2021 sa v Afganistane zlepšila bezpečnostná situácia. V krajine však opakovane dochádza k bombovým útokom a ich terčom sú tiež vládne a diplomatické objekty. K mnohým z nich sa hlási lokálna odnož IS — Islamský štát v Chorásáne (IS-K).